Bitlis Hizan'da Nesli Tehlikede Vaşak Görüntülendi

Bitlis'in Hizan ilçesinde vaşak görüntülendi

Bitlis'in Hizan ilçesinde, nesli tükenme tehlikesi altında olan vaşak kırsal alanda kısa süreliğine görüntülendi.

Bölge için önemli biyolojik kayıt

Türkiye'de koruma altındaki yaban hayvanları arasında yer alan vaşağın doğada nadiren karşılaşılan görüntüsü, bölgenin biyolojik çeşitliliği açısından önemli bir veri olarak değerlendiriliyor.

Uzmanlar, vaşakların yaşam alanlarının daralması ve insan faaliyetleri nedeniyle ciddi tehdit altında olduğunu belirterek, bu tür görüntülerin koruma çalışmalarının önemini bir kez daha ortaya koyduğunu vurguluyor.

Koruma ve duyarlılık çağrısı

Doğada gözlemlenen vaşağın doğal ortamda rahatsız edilmemesi ve yaşam alanlarının korunması gerektiği ifade ediliyor. Yetkililer ise vatandaşları yaban hayatına karşı daha duyarlı olmaya davet etti.

