Bitlis'te Çatı ve Kar Temizliği Mesaisi Başladı

Bitlis'te yoğun kar sonrası esnaf ve belediye çatılarda kar temizliği yapıyor; 2 metreye yaklaşan birikintiler iş makineleriyle toplanıyor, vatandaşlar uyarıldı.

Yayın Tarihi: 25.01.2026 11:31
Güncelleme Tarihi: 25.01.2026 11:31
Esnaf ve Belediyeden Ortak Tedbir

Bitlis’te etkisini sürdüren yoğun kar yağışının ardından, muhtemel çatı çökmeleri ve buz sarkıtlarının yol açabileceği tehlikelere karşı esnaf ve belediye önlem aldı.

Kar yağışının durmasının ardından bir araya gelen esnaflar, vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak amacıyla çatılarda kar temizliği çalışmalarına hız verdi. Kent merkezinde yer yer 2 metreye yaklaşan kar birikintileri, belediyeye ait iş makineleriyle temizleniyor; çatılarda biriken karlar ise muhtemel tehlikelere karşı kontrollü şekilde indiriliyor.

Özellikle son günlerde artan buzlanma riski nedeniyle çatılarda biriken karların can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturması üzerine esnaf ve bina sakinleri harekete geçti. Kar küreyicileri, emniyet ipleriyle güvenlik önlemi alarak çatı üstlerinde biriken karları temizlemeye başladı.

Esnaflar, çatılardaki karların temizlenmesiyle hem yapıların zarar görmesinin önüne geçtiklerini hem de yaya ve araç trafiği açısından oluşabilecek riskleri ortadan kaldırdıklarını belirtti. Çatılardan indirilen karlar, belediyeye ait iş makineleri tarafından toplanarak kent merkezinden uzaklaştırılıyor.

Belediye Çalışmaları ve Vatandaş Uyarısı

Bitlis Belediyesi ekipleri, mahalle araları ve kaldırımlarda başlattığı kar temizleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yetkililer, vatandaşları çatı altlarında dikkatli olmaları konusunda uyarırken, karla mücadele çalışmalarının hava şartlarına bağlı olarak devam edeceğini bildirdi.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

