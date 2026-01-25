Kepez’te Marketlere Zabıta Denetimi: Fiyat Etiketi ve Son Kullanma Tarihi Kontrolleri

Kepez’te Marketlere Zabıta Denetimi

Antalya’nın Kepez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde faaliyet gösteren zincir ve yerel marketlerde fiyat etiketi ve son kullanma tarihleriyle ilgili kapsamlı denetimler gerçekleştirdi.

Denetimin kapsamı ve bulgular

Denetimlerde öncelik, raflardaki etiket bilgileri ile kasa fiyatları arasındaki uyumun sağlanmasına verildi. Market raflarındaki ürünlerin etiket bilgileri tek tek kontrol edilirken, kasa fiyatlarıyla karşılaştırma yapıldı. Ayrıca raflar ve depolarda bulunan gıda ürünlerinin son tüketim tarihleri incelendi.

Kontroller sonucunda fiyat uyumsuzluğu ve son kullanma tarihi geçmiş ürün tespit edilen işletmeler hakkında yasal işlem uygulandı.

Sürecin devamı ve vatandaşlara çağrı

Kepez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri denetimlerin süreceğini belirtti. Vatandaşlardan da karşılaştıkları olumsuzlukları Zabıta Müdürlüğü'ne bildirmeleri istendi.

