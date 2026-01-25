Kepez Belediyesi Erenköy'de Elif Gündüz'ün Evini Baştan Sona Yeniledi

Kepez Belediyesi, Erenköy Mahallesi'nde yaşayan 56 yaşındaki Elif Gündüz'ün evini tamamen yenileyerek kendisine sağlıklı ve güvenli bir yaşam alanı sundu. Yenileme sürecinde Gündüz, belediyenin Hasta Yakınları Konuk Evi'nde konuk edildi.

Yenileme sürecinin ayrıntıları

5 yaşında geçirdiği bir kaza sonucu beyin ameliyatı geçiren, sol ayağında felç ve epilepsi rahatsızlığı bulunan Gündüz'ün evi, Kepez Belediyesi ekiplerinin titiz çalışmalarıyla elden geçirildi. Kırık ve kullanılamaz durumdaki eşyalar ile istiflenmiş eşyalar Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince tahliye edildi.

Ayrıca Sağlık İşleri Müdürlüğü'ne bağlı Evde Sağlık ve Temizlik ekipleri evi baştan sona temizledi. Ardından boya ve tadilat çalışmaları tamamlanarak ev yeni ve güvenli bir görünüme kavuşturuldu.

Teslimat ve yerleştirme

Yenileme çalışmalarının bitmesinin ardından ev için gerekli eşyalar temin edilip yerleştirildi ve konut tertemiz şekilde Elif Gündüz'e teslim edildi.

"Ben epilepsi hastasıyım, elim felçli olduğu için evimi temizleyemiyorum. Evim çok güzel olmuş, çok mutluyum. Başkanımıza çok teşekkür ederim. Allah razı olsun"

Belediye çalışması, sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde gerçekleştirildi.

