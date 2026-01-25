Kepez Belediyesi Erenköy'de Elif Gündüz'ün Evini Baştan Sona Yeniledi

Kepez Belediyesi, Erenköy Mahallesi'nde yaşayan 56 yaşındaki Elif Gündüz'ün evini baştan sona yenileyip güvenli ve sağlıklı yaşam alanı sundu.

Yayın Tarihi: 25.01.2026 13:16
Güncelleme Tarihi: 25.01.2026 13:16
Kepez Belediyesi Erenköy'de Elif Gündüz'ün Evini Baştan Sona Yeniledi

Kepez Belediyesi Erenköy'de Elif Gündüz'ün Evini Baştan Sona Yeniledi

Kepez Belediyesi, Erenköy Mahallesi'nde yaşayan 56 yaşındaki Elif Gündüz'ün evini tamamen yenileyerek kendisine sağlıklı ve güvenli bir yaşam alanı sundu. Yenileme sürecinde Gündüz, belediyenin Hasta Yakınları Konuk Evi'nde konuk edildi.

Yenileme sürecinin ayrıntıları

5 yaşında geçirdiği bir kaza sonucu beyin ameliyatı geçiren, sol ayağında felç ve epilepsi rahatsızlığı bulunan Gündüz'ün evi, Kepez Belediyesi ekiplerinin titiz çalışmalarıyla elden geçirildi. Kırık ve kullanılamaz durumdaki eşyalar ile istiflenmiş eşyalar Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince tahliye edildi.

Ayrıca Sağlık İşleri Müdürlüğü'ne bağlı Evde Sağlık ve Temizlik ekipleri evi baştan sona temizledi. Ardından boya ve tadilat çalışmaları tamamlanarak ev yeni ve güvenli bir görünüme kavuşturuldu.

Teslimat ve yerleştirme

Yenileme çalışmalarının bitmesinin ardından ev için gerekli eşyalar temin edilip yerleştirildi ve konut tertemiz şekilde Elif Gündüz'e teslim edildi.

"Ben epilepsi hastasıyım, elim felçli olduğu için evimi temizleyemiyorum. Evim çok güzel olmuş, çok mutluyum. Başkanımıza çok teşekkür ederim. Allah razı olsun"

Belediye çalışması, sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde gerçekleştirildi.

KEPEZ BELEDİYESİ, ERENKÖY MAHALLESİ’NDE YAŞAYAN ELİF GÜNDÜZ’ÜN EVİNİ BAŞTAN SONA YENİLEYEREK...

KEPEZ BELEDİYESİ, ERENKÖY MAHALLESİ’NDE YAŞAYAN ELİF GÜNDÜZ’ÜN EVİNİ BAŞTAN SONA YENİLEYEREK KENDİSİNE SAĞLIKLI VE GÜVENLİ BİR YAŞAM ALANI SUNDU. EVİN YENİLEME ÇALIŞMALARI SÜRECİNDE İSE GÜNDÜZ, KEPEZ BELEDİYESİ HASTA YAKINLARI KONUK EVİ’NDE RAHAT VE GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE KONUK EDİLDİ.

KEPEZ BELEDİYESİ, ERENKÖY MAHALLESİ’NDE YAŞAYAN ELİF GÜNDÜZ’ÜN EVİNİ BAŞTAN SONA YENİLEYEREK...

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Murat Kurum: 32 şehirde 121 bin 265 konutun hak sahibi belli oldu
2
BEUN Fen Fakültesi 2025-2026 Akademik Kurul Toplantısı Gerçekleştirildi
3
Patnos'ta Karla Mücadele: Köylerde Dayanışma Seferberliği
4
Kemer'de Sağanak Sonrası Temizlik Çalışmaları Sürüyor
5
Korgan Meydan Projesi Hızla İlerliyor: 520 m² Begonit Zemin
6
BEUN Tıp Fakültesi'ne Erişilebilirlik Belgesi ve Logolu Bayrak
7
Elazığ Palu'da Buz Sarkıtları Görenleri Şaşırttı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları