Sivas Altınyayla'da Kangal Yetiştiricisi Kara Saplandı, Çiftlikte 2 Metrelik Kar

Sivas Altınyayla'da Kangal yetiştiricisi Umut Taşdelen, kara saplanmasına rağmen çiftliğe ulaştı; 2 metreyi bulan kar ve yer yer 4 metreyi aşan karla karşılaştı.

Yayın Tarihi: 25.01.2026 13:10
Güncelleme Tarihi: 25.01.2026 13:10
Sivas Altınyayla'da Kangal Yetiştiricisi Kara Saplandı, Çiftlikte 2 Metrelik Kar

Sivas Altınyayla'da Kangal Yetiştiricisi Kara Saplandı, Çiftlikte 2 Metrelik Kar

Yoğun kar yağışı ve tipinin etkili olduğu Sivas’ın Altınyayla ilçesinde bir Kangal yetiştiricisi, hayvanlarını kontrol etmek ve beslemek için yola çıktı; fakat zorlu hava koşullarıyla karşılaştı.

Umut Taşdelen, karla kaplanan yolda ilerlemekte güçlük çekti ve aracının bir süre sonra kara saplanarak mahsur kaldığını söyledi. Güçlükle yoluna devam edip çiftliğine ulaşmayı başaran Taşdelen, çiftlikte 2 metreyi bulan kar kalınlığı karşısında gözlerine inanamadı.

Yoğun kar yağışı nedeniyle bazı yollar tamamen kaybolurken, kar kalınlığının yer yer ev boyuna ulaştığı ve bazı ağaçların kar altında tamamen kaybolduğu görüldü.

Çiftlik sahibinin değerlendirmesi

Taşdelen, sözlerini şöyle aktardı: "Hayatımda ilk defa böyle bir kış görüyorum. Eminim ki benden öncekiler de böyle bir kış görmemiştir. Rusya’nın soğuğu bizim ilçenin yanında hiçbir şey denebilir. Çok sert bir soğuk ve güçlü bir rüzgâr var. Yer yer kar boyutu 4 metreyi aşıyor. Kulübelerimiz ve araçlarımız kar altında kaldı. Köpekleri kurtardık. Allah herkesin yardımcısı olsun"

Taşdelen, daha önce böyle bir kış geçirmediğini belirtti.

YOĞUN KAR YAĞIŞI VE TİPİNİN ETKİLİ OLDUĞU SİVAS’IN ALTINYAYLA İLÇESİNDE KANGAL YETİŞTİRİCİSİ BİR...

YOĞUN KAR YAĞIŞI VE TİPİNİN ETKİLİ OLDUĞU SİVAS’IN ALTINYAYLA İLÇESİNDE KANGAL YETİŞTİRİCİSİ BİR VATANDAŞ, HAYVANLARINI KONTROL ETMEK İÇİN GİTTİĞİ ÇİFTLİK YOLUNDA KARA SAPLANDI. GÜÇLÜKLE ÇİFTLİĞE ULAŞAN KANGAL YETİŞTİRİCİSİ, GÖRDÜĞÜ MANZARA KARŞISINDA ADETA GÖZLERİNE İNANAMADI.

YOĞUN KAR YAĞIŞI VE TİPİNİN ETKİLİ OLDUĞU SİVAS’IN ALTINYAYLA İLÇESİNDE KANGAL YETİŞTİRİCİSİ BİR...

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Murat Kurum: 32 şehirde 121 bin 265 konutun hak sahibi belli oldu
2
BEUN Fen Fakültesi 2025-2026 Akademik Kurul Toplantısı Gerçekleştirildi
3
Patnos'ta Karla Mücadele: Köylerde Dayanışma Seferberliği
4
Kemer'de Sağanak Sonrası Temizlik Çalışmaları Sürüyor
5
Korgan Meydan Projesi Hızla İlerliyor: 520 m² Begonit Zemin
6
BEUN Tıp Fakültesi'ne Erişilebilirlik Belgesi ve Logolu Bayrak
7
Elazığ Palu'da Buz Sarkıtları Görenleri Şaşırttı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları