Sivas Altınyayla'da Kangal Yetiştiricisi Kara Saplandı, Çiftlikte 2 Metrelik Kar

Yoğun kar yağışı ve tipinin etkili olduğu Sivas’ın Altınyayla ilçesinde bir Kangal yetiştiricisi, hayvanlarını kontrol etmek ve beslemek için yola çıktı; fakat zorlu hava koşullarıyla karşılaştı.

Umut Taşdelen, karla kaplanan yolda ilerlemekte güçlük çekti ve aracının bir süre sonra kara saplanarak mahsur kaldığını söyledi. Güçlükle yoluna devam edip çiftliğine ulaşmayı başaran Taşdelen, çiftlikte 2 metreyi bulan kar kalınlığı karşısında gözlerine inanamadı.

Yoğun kar yağışı nedeniyle bazı yollar tamamen kaybolurken, kar kalınlığının yer yer ev boyuna ulaştığı ve bazı ağaçların kar altında tamamen kaybolduğu görüldü.

Çiftlik sahibinin değerlendirmesi

Taşdelen, sözlerini şöyle aktardı: "Hayatımda ilk defa böyle bir kış görüyorum. Eminim ki benden öncekiler de böyle bir kış görmemiştir. Rusya’nın soğuğu bizim ilçenin yanında hiçbir şey denebilir. Çok sert bir soğuk ve güçlü bir rüzgâr var. Yer yer kar boyutu 4 metreyi aşıyor. Kulübelerimiz ve araçlarımız kar altında kaldı. Köpekleri kurtardık. Allah herkesin yardımcısı olsun"

Taşdelen, daha önce böyle bir kış geçirmediğini belirtti.

