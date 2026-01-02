Bitlis’te Çatıda Biriken Tonlarca Kar İş Makinesinin Üzerine Düştü

Facianın eşiğinde panik: Can kaybı veya yaralanma yok

Bitlis’te çarşı merkezinde, bir binanın çatısında biriken tonlarca ağırlığındaki kar kütlesi, kar temizliği yapan iş makinesinin üzerine düştü. Olay, büyük bir gürültüyle meydana geldi ve çevrede kısa süreli paniğe neden oldu.

Bitlis Belediyesi’ne ait iş makinesi çarşı merkezinde kar temizliği yaptıği sırada, çatıda biriken kar kütleleri adeta bir şelale gibi makinenin üzerine aktı. Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olmaması

Çevrede bulunan vatandaşlar, gürültünün etkisiyle kısa süreli panik yaşadı. Olay anına ilişkin herhangi bir ek bilgi paylaşılmadı.

Yetkililer uyardı

Yetkililer, yoğun kar yağışı nedeniyle özellikle bina çatıları ve saçaklarda biriken karların ciddi risk oluşturduğuna dikkat çekti. Yapılan açıklamada, zorunlu olmadıkça çatı altlarında bulunulmaması ve kar temizleme çalışmalarının kontrollü şekilde yapılması gerektiği vurgulandı.

