Bitlis'te Çatılarda 5 Metrelik Buz Sarkıtları Tehlike Yarattı

Bitlis'te dondurucu soğuklarda kent merkezindeki buz sarkıtları yer yer 5 metreye ulaştı; kar kalınlığı 2 buçuk metreye yaklaştı, vatandaşlar uyarıldı.

Yayın Tarihi: 22.01.2026 15:40
Güncelleme Tarihi: 22.01.2026 15:40
Bitlis'te Çatılarda 5 Metrelik Buz Sarkıtları Tehlike Yarattı

Bitlis'te çatılarda 5 metrelik buz sarkıtları tehlike oluşturuyor

Bitlis'te etkili olan dondurucu soğuklar kent merkezindeki çatılarda ciddi buzlanmaya yol açtı. Oluşan buz sarkıtlarının boyu yer yer 5 metreye kadar ulaşarak dikkat çekti.

Kar kalınlığı ve günlük yaşam olumsuz etkilendi

Yoğun kar yağışı ve soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor. Kent genelinde kar kalınlığı yer yer 2 buçuk metreye yaklaştı ve günlük yaşamda aksamalara neden oldu.

Yetkililer ve vatandaşlar tedbir çağrısında bulunuyor

Bölgede tehlike oluşturan buz sarkıtları nedeniyle yetkililer, vatandaşları çatı altı ve bina kenarlarından uzak durmaları konusunda uyardı. Olası düşmeler ve yaralanmalar için tedbir alınması istendi.

Esnaf ise tehlikeyi azaltmak için çatılardan sarkan buzları kürekle kırmaya çalışıyor. Uyarılara rağmen riskli bölgelerden uzak durulması önem taşıyor.

BİTLİS’TE DONDURUCU SOĞUKLAR VE YOĞUN KAR YAĞIŞI NEDENİYLE KENT MERKEZİNDE ÇATILARDA OLUŞAN BUZ...

BİTLİS’TE DONDURUCU SOĞUKLAR VE YOĞUN KAR YAĞIŞI NEDENİYLE KENT MERKEZİNDE ÇATILARDA OLUŞAN BUZ SARKITLARININ BOYLARI YER YER 5 METREYİ BULDU.

BİTLİS’TE DONDURUCU SOĞUKLAR VE YOĞUN KAR YAĞIŞI NEDENİYLE KENT MERKEZİNDE ÇATILARDA OLUŞAN BUZ...

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Adıyaman Sosyal Girişimcilik Merkezi Açıldı — KOBİ'lere E‑Ticaret ve Dijitalleşme Desteği
2
Osmangazi Belediyesi'nden Türk Bayrağına Güçlü Tepki
3
Sinop’ta En Güzel Cami Bahçeleri Seçilecek
4
Gaziantep Büyükşehir 2026 Karla Mücadelede Teyakkuzda
5
Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı Karşıyaka Semt Pazarında
6
Bingöl'e Kuvvetli Kar Uyarısı: Meteoroloji 13. Bölge'den İkaz
7
Yıldırım Belediyesi'nden Yeni Evlenenlere Ücretsiz Nikah Salonu Desteği

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları