Bitlis'te Çatılarda 5 Metrelik Buz Sarkıtları Tehlike Yarattı

Bitlis'te çatılarda 5 metrelik buz sarkıtları tehlike oluşturuyor

Bitlis'te etkili olan dondurucu soğuklar kent merkezindeki çatılarda ciddi buzlanmaya yol açtı. Oluşan buz sarkıtlarının boyu yer yer 5 metreye kadar ulaşarak dikkat çekti.

Kar kalınlığı ve günlük yaşam olumsuz etkilendi

Yoğun kar yağışı ve soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor. Kent genelinde kar kalınlığı yer yer 2 buçuk metreye yaklaştı ve günlük yaşamda aksamalara neden oldu.

Yetkililer ve vatandaşlar tedbir çağrısında bulunuyor

Bölgede tehlike oluşturan buz sarkıtları nedeniyle yetkililer, vatandaşları çatı altı ve bina kenarlarından uzak durmaları konusunda uyardı. Olası düşmeler ve yaralanmalar için tedbir alınması istendi.

Esnaf ise tehlikeyi azaltmak için çatılardan sarkan buzları kürekle kırmaya çalışıyor. Uyarılara rağmen riskli bölgelerden uzak durulması önem taşıyor.

