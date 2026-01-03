Bitlis'te Kar Felaketi: Araçlar Metrelerce Kar Altında

Bitlis genelinde metreleri bulan kar kalınlığı nedeniyle birçok araç kar yığınlarının altında kaldı. Sabah saatlerinde araçlarının başına gitmek isteyen vatandaşlar, araçlarını bulabilmek için uzun süre karla mücadele etmek zorunda kaldı.

Ulaşımda kesintiler, ekipler seferber

Olumsuz hava şartları nedeniyle il genelinde 172 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor. İl Özel İdaresi ekipleri yolları açmak için çalışmalarını sürdürürken, belediye ekipleri cadde ve sokakları temizliyor.

Vatandaşların zorlu arayışı

Bir haftadan beridir aralıklarla yağan kar nedeniyle araçlar, tek katlı evler ve yön ile iş yeri tabelaları adeta kara gömüldü. Dün itibariyle duran kar yağışı sonrası araçlar kara gömülürken, vatandaşlar araçlarını bulmak için uzun uğraşlar verdi.

Vatandaşlardan Ecevit Sulukaya, aracını daha rahat bulabilmek için binanın pencerelerini baz aldığını belirterek, bıraktığı yerde aracını bulmak için uzun uğraşlar yaptığını anlattı. Sulukaya şunları söyledi: "Bitlis’te çok kar yağdı. Bende aracımı rahat bulabilmek için binanın bir penceresine odakladım. Yaklaşık yarım saattir çalışıyorum. İnşallah başkasının aracını açmamışımdır. Plakasını açınca görecem".

Kent merkezinde kar kalınlığı 179 santimetre olarak ölçülürken, yüksek kesimlerde kar kalınlığı 2 metreyi aştı.

Meteoroloji uyarısı

Meteoroloji yetkilileri kar yağışının bölgeyi terk ettiğini ancak soğuk havaların etkisini sürdüreceğini bildirdi. Yetkililer, buzlanma ve soğuk nedeniyle vatandaşları uyardı; eğimi fazla olan bölgelerde çığ riski bulunduğunu hatırlatarak, bu tür bölgelerde yaşayanların dikkatli olmalarını istedi.

BİTLİS GENELİNDE METRELERİ BULAN KAR KALINLIĞI NEDENİYLE BİRÇOK ARAÇ KAR YIĞINLARININ ALTINDA KALDI.