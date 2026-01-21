Bitlis’te Kar Kabusu: Kar Kalınlığı Yer Yer 2 Metreyi Aştı

Kent merkezi ve ilçelerde hayat neredeyse durdu

Bitlis’te günlerdir aralıksız süren yağışın ardından kent merkezi ve ilçelerde kar kalınlığı yer yer 2 metreyi aşıyor. Yoğun kar, günlük yaşamı adeta durma noktasına getirdi.

Etkin olan yoğun kar yağışı ve tipi, vatandaşların cadde ve sokaklarda ilerlemesini güçleştiriyor. Ulaşımda aksamalar ve kapalı yollar nedeniyle şehir hayatında ciddi aksamalar yaşanıyor.

Kar yığınlarıyla çevrilen para çekme noktalarında ise ilginç görüntüler ortaya çıktı. ATM'lerin önünde ayakta duracak alan bulamayan bazı vatandaşlar, karın üzerine oturarak para çekmek zorunda kaldı.

Ortaya çıkan bu görüntüler, kışın Bitlis’te ne denli çetin geçtiğini bir kez daha gözler önüne seriyor.

