Bitlis'te Kar Krizi: 76 Köy Yolu Hâlâ Kapalı

Karla mücadelede son durum

Bitlis'te günlerdir etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, yetkililer ulaşımda aksamanın sürdüğünü bildiriyor. Bitlis Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, kar ve tipi nedeniyle kapanan 211 köy yolundan 135'i yeniden ulaşıma açıldı; ancak 76 köy yolunun açılması için çalışmalar devam ediyor.

Meteoroloji verileri ve uyarı

Meteoroloji yetkilileri, bölgede bu sezon toplam kar kalınlığının 426 santimetreye ulaştığını, yerdeki kar kalınlığının ise 156 santimetre olduğunu açıkladı. Yetkililer, kar yağışının bölgedeki etkisini birkaç gün daha sürdüreceğini bildirdi.

Karla mücadele çalışmaları

Açıklamada, İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şubesine bağlı 10 ayrı şantiyede bulunan 70 iş makinesi ve 90 personelle karla mücadele çalışmalarının aralıksız sürdüğü kaydedildi.

Günlük yaşam ve altyapı etkileri

Kent merkezinde kar birikintileri refüjlerde sıkıntı yaratırken, birçok trafik ışığı ve tabela kar nedeniyle görünmez hale geldi. Bazı bölgelerdeki para çekme makineleri (ATM) da kar nedeniyle erişimi zorlaştırdı. Vatandaşlar, işlemlerini oturarak ya da eğilerek yapmak zorunda kaldıklarını, bu yılki karın günlük yaşamı güçleştirdiğini ifade etti.

Yetkililer kar yağışının devam edeceği uyarısını yinelerken, kapanan köy yollarının açılması için çalışmaların yoğun şekilde sürdüğü belirtildi.

