Bitlis'te Yoğun Kar: Evler, Araçlar ve 290 Köy Yolu Kara Gömüldü

Bitlis'te iki günde yarım metre kar yağdı; 290 köy yolu kapalı. 92 personel ve 70'in üzerinde iş makinesiyle 7/24 yol açma çalışması sürüyor.

Yayın Tarihi: 28.12.2025 10:49
Güncelleme Tarihi: 28.12.2025 10:49
İki günde yarım metre kar, yaşamı olumsuz etkiledi

Bitlis'te günlerdir devam eden kar yağışı sonucu tek katlı evler, araçlar ve yön levhaları adeta kardan kayboldu. Kent merkezinde özellikle Hüsrev Paşa Mahallesindeki yapılar yoğun kar altında kaldı.

İki günlük yoğun yağışta kar kalınlığı yarım metre olarak ölçüldü. Karın etkisiyle ulaşım ve günlük yaşam olumsuz etkilendi.

İl Özel İdaresi çalışmalarını sürdürüyor

Bitlis İl Özel İdaresi'nden yapılan açıklamada, il genelinde yolu kardan kapalı olan köy sayısının 290 olduğu belirtildi. Açıklamada ayrıca, 92 personel ve 70'in üzerinde iş makinesi ile kapalı olan köy yollarının açılması için 7/24 esasına göre çalışmaların aralıksız devam ettiği ifade edildi.

Kentin çeşitli noktalarındaki görüntülerde, sokaklar, park halindeki araçlar ve yön tabelalarının yoğun karla örtüldüğü görüldü.

