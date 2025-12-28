DOLAR
Hakkari'de Kar ve Fırtına: 301 Köy Yolu Kapandı

Hakkari'de yoğun kar ve fırtına günlük hayatı olumsuz etkiledi; 301 köy ve mezra yolu kapandı, ekipler yolları açmak için aralıksız çalışıyor.

Yayın Tarihi: 28.12.2025 12:25
Güncelleme Tarihi: 28.12.2025 13:05
Hakkari'de Kar ve Fırtına: 301 Köy Yolu Kapandı

Hakkari'de kar ve fırtına yaşamı olumsuz etkiliyor

Hakkari'de belirli aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı ve fırtına, kentte günlük yaşamı aksatmaya devam ediyor. Yoğun kar ve şiddetli rüzgâr birçok yerleşim alanında ulaşımı zorlaştırdı.

Karla mücadele ve ulaşımdaki son durum

Yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde 301 köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı. Kapalı yolların yeniden açılması için Hakkari İl Özel İdaresi ile belediye ekipleri karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor; ekipler gece gündüz mesai yapıyor.

Kent merkezinde park halindeki araçlar karla kaplanırken, ekipler ana arterlerin ve yerleşim yerlerinin erişilebilir kalması için öncelik veriyor.

Günlük hayat ve eğitimde olası gelişmeler

Hafta sonuna denk gelen kar yağışını fırsat bilen çocuklar, gece geç saatlere kadar sokaklara çıkarak kızak ve bidonlarla kaymanın keyfini yaşadı. Ancak yetkililer, yağışların devam etmesi halinde eğitim öğretime ara verilmesinin gündeme gelebileceğini belirtiyor.

Vatandaşlardan zorunlu olmadıkça yola çıkmamaları, güncel yol ve hava koşullarını takip etmeleri istendi.

