Iğdır'da Yoğun Kar: 53 Köy Yolu Kapandı

Iğdır'da dün akşam etkili olan kar yağışı sonucu 53 köy yolu kapandı; kapalı yolların toplam uzunluğu 291 kilometre.

Yayın Tarihi: 28.12.2025 12:50
Güncelleme Tarihi: 28.12.2025 12:52
Iğdır'da Yoğun Kar: 53 Köy Yolu Kapandı

Iğdır'da kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi

Kapanan köy yolları ve havalimanında yürütülen çalışmalar

Dün akşam saatlerinden itibaren Iğdır genelinde etkili olan kar yağışı, kent yaşamını olumsuz etkiledi. Yoğun kar nedeniyle ulaşımda aksaklıklar yaşanırken ekipler müdahale çalışmalarını sürdürüyor.

Kamu kaynaklarından edinilen bilgiye göre, kent genelinde 53 köy yolu ulaşıma kapandı. Kapalı yolların toplam uzunluğunun ise 291 kilometre olduğu bildirildi.

Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanında ise uçakların güvenli iniş ve kalkışlarının sağlanabilmesi amacıyla pist ve apronlarda kar temizleme çalışmaları titizlikle yürütüldü. Havalimanı ekipleri, araç ve personel koordinasyonuyla hava trafiğinin aksamasını önlemeye çalıştı.

Yetkililer, vatandaşları muhtemel buzlanma ve ulaşım aksamalarına karşı tedbirli olmaları konusunda uyardı ve gerekli önlemlerin alındığını belirtti.

