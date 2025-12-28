Adana'da 50 Ton Sedir Tohumu Toprakla Buluştu

Feke'de doğal gençleştirme çalışmaları hız kazandı

Adana Orman Bölge Müdürlüğü yürütücülüğünde, ormanların doğal yolla gençleştirilmesi çerçevesinde 2025 yılında Feke Orman İşletme Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarda, Maran Orman İşletme Şefliği sahasında karpelli sedir tohumları toprakla buluşturuldu.

Uygulamaya Feke Kaymakamı Feyza Yılmaz ile birlikte jandarma, polis ve kurum temsilcileri de katıldı; yetkililer elleriyle tohumları serpti. Bölgedeki sedir ormanlarının doğal yöntemlerle yenilenmesi için gerçekleştirilen çalışma, yerinde ve katılımcı bir müdahale olarak kayda geçti.

Projenin temel hedefleri arasında sedir ormanlarının doğal yöntemlerle yenilenmesi, biyolojik çeşitliliğin korunması ve orman ekosisteminin sürdürülebilirliğinin sağlanması bulunuyor. Yapılan çalışmalar sonucunda 1 yıl içerisinde toplam 50 ton sedir tohumu toprakla buluşturulmuş oldu.

Adana Orman Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülen bu tür doğal gençleştirme faaliyetleri, bölge ormanlarının uzun vadeli sağlığı ve ekosistem dengesinin korunması açısından önem taşıyor.

