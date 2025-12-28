DOLAR
42,88 0%
EURO
50,49 0%
ALTIN
6.251,62 0%
BITCOIN
3.768.811,75 -0,39%

Adana'da 50 Ton Sedir Tohumu Toprakla Buluştu

Adana'nın Feke ilçesinde 2025'te 50 ton karpelli sedir tohumu toprakla buluştu; amaç doğal gençleştirme, biyoçeşitlilik ve sürdürülebilir orman yönetimi.

Yayın Tarihi: 28.12.2025 12:10
Güncelleme Tarihi: 28.12.2025 12:10
Adana'da 50 Ton Sedir Tohumu Toprakla Buluştu

Adana'da 50 Ton Sedir Tohumu Toprakla Buluştu

Feke'de doğal gençleştirme çalışmaları hız kazandı

Adana Orman Bölge Müdürlüğü yürütücülüğünde, ormanların doğal yolla gençleştirilmesi çerçevesinde 2025 yılında Feke Orman İşletme Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarda, Maran Orman İşletme Şefliği sahasında karpelli sedir tohumları toprakla buluşturuldu.

Uygulamaya Feke Kaymakamı Feyza Yılmaz ile birlikte jandarma, polis ve kurum temsilcileri de katıldı; yetkililer elleriyle tohumları serpti. Bölgedeki sedir ormanlarının doğal yöntemlerle yenilenmesi için gerçekleştirilen çalışma, yerinde ve katılımcı bir müdahale olarak kayda geçti.

Projenin temel hedefleri arasında sedir ormanlarının doğal yöntemlerle yenilenmesi, biyolojik çeşitliliğin korunması ve orman ekosisteminin sürdürülebilirliğinin sağlanması bulunuyor. Yapılan çalışmalar sonucunda 1 yıl içerisinde toplam 50 ton sedir tohumu toprakla buluşturulmuş oldu.

Adana Orman Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülen bu tür doğal gençleştirme faaliyetleri, bölge ormanlarının uzun vadeli sağlığı ve ekosistem dengesinin korunması açısından önem taşıyor.

ADANA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN ORMANLARIN DOĞAL YOLLA GENÇLEŞTİRİLMESİ ÇALIŞMALARI...

ADANA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN ORMANLARIN DOĞAL YOLLA GENÇLEŞTİRİLMESİ ÇALIŞMALARI ÇERÇEVESİNDE 50 TON SEDİR TOHUMU TOPRAKLA BULUŞTURULDU.

ADANA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN ORMANLARIN DOĞAL YOLLA GENÇLEŞTİRİLMESİ ÇALIŞMALARI...

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Harput'ta Kar Şöleni: 1200 Rakımlı Tarihi Mahalle Beyaz Gelinliğini Giydi
2
Mustafa Alkayış, Adıyaman Üniversitesi'nde Gençlere Mesaj
3
Siirt'te 45 Köy Yolu Kar Sonrası Ulaşıma Açıldı
4
Diyarbakır Büyükşehir'den 'Yerinde Çözüm': Asfalt, Yaya Geçidi ve Su Sayaçları
5
Adana’da 50 Ton Sedir Tohumu Doğal Gençleştirme İçin Toprakla Buluştu
6
Eskişehir Çankaya’da Yollar Buz Pistine Döndü: Tuzlama Talebi Arttı

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti