Ağrı Patnos'ta Kar Ulaşımı Aksattı: Tutak-Patnos Yolunda Tırlar Yolda Kaldı

Ağrı Patnos'ta yoğun kar ve buzlanma Tutak-Patnos (Dudak mevkii) yolunu kısa süre kapattı; çok sayıda tır yolda kaldı, Karayolları müdahale etti.

Yayın Tarihi: 28.12.2025 12:51
Güncelleme Tarihi: 28.12.2025 12:51
Ağrı’nın Patnos ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma ulaşımda aksamalara yol açtı. Tutak-Patnos karayolunun Dudak mevkiinde kar yağışının şiddetini artırmasıyla yol kısa süreliğine ulaşıma kapandı.

Yoğun kar ve yolda kalan araçlar

Gece saatlerinden itibaren etkisini artıran kar yağışı ve oluşan buzlanma, sürücülere zor anlar yaşattı. Özellikle zincirsiz ve kış lastiği bulunmayan araçların ilerleyememesi nedeniyle bölgede uzun araç kuyrukları oluştu ve çok sayıda tır ile ağır tonajlı araç yolda kaldı. Güvenlik gerekçesiyle trafik bir süre kontrollü olarak durduruldu.

Müdahale ve yol açma çalışmaları

İhbar üzerine Karayolları ekipleri hızla bölgeye sevk edilerek kar küreme ve tuzlama çalışmalarına başladı. Ekiplerin yoğun çalışması sonucunda yol yeniden ulaşıma açılırken, yolda kalan tırlar güvenli alanlara yönlendirildi.

Yetkililerden sürücülere uyarı

Yetkililer, kar yağışının aralıklarla devam etmesinin beklendiğini belirterek sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Kış lastiği ve zincir bulundurmadan yola çıkılmaması ve özellikle gece ile sabah saatlerinde buzlanma riskine karşı tedbirli olunması gerektiği vurgulandı. Karayolları ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde daha büyük olumsuzlukların önüne geçildi.

