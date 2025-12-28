Adana’da 50 Ton Sedir Tohumu Doğal Gençleştirme İçin Toprakla Buluştu
Adana Orman Bölge Müdürlüğü tarafından ormanların doğal yolla gençleştirilmesi çalışmaları çerçevesinde 50 ton sedir tohumu toprakla buluşturuldu.
Uygulamanın Detayları
Çalışma kapsamında, 2025 yılında Adana’nın Feke ilçesinde sedir ormanlarının doğal yollarla yenilenmesine yönelik faaliyetler yürütüldü. Feke Orman İşletme Müdürlüğü tarafından Maran Orman İşletme Şefliği sahasında karpelli sedir tohumları serpiştirildi.
Katılımcılar ve Amaç
Uygulamada Feke Kaymakamı Feyza Yılmaz, jandarma, polis ve kurum temsilcilerinin elleri ile serptiği tohumlar toprağa bırakıldı. Projenin hedefi sedir ormanlarının doğal yöntemlerle yenilenmesi, biyolojik çeşitliliğin korunması ve orman ekosisteminin sürdürülebilirliğinin sağlanması olarak açıklandı.
Yürütülen çalışmalar sayesinde bir yıl içerisinde toplam 50 ton sedir tohumu toprakla buluşturulmuş oldu.
Adana’da bir yılda 50 ton sedir tohumu toprakla buluştu