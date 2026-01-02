DOLAR
Bitlis'te Yoğun Kar: Tilkiler ve Kurtlar Yerleşimlere İndi

Bitlis'te yoğun kar ve soğuk nedeniyle yiyecek arayan tilki ve kurt sürüleri yerleşim yerlerine inmeye başladı; uzmanlar uyarıyor.

Yayın Tarihi: 02.01.2026 16:30
Güncelleme Tarihi: 02.01.2026 16:30
Bitlis'te etkili olan yoğun kar yağışı ve soğuk hava, yiyecek bulamayan kurt ve tilki gibi yaban hayvanlarını yerleşim alanlarına indirdi.

Özellikle yüksek kesimlerde besin temin etmekte zorlanan yaban hayvanları, kent merkezi ve kırsal mahallelerin çevresinde daha sık görülmeye başladı.

Bitlis'te son günlerde etkisini artıran yoğun kar yağışı ve tipi, yalnızca günlük yaşamı değil aynı zamanda yaban hayatını da ciddi şekilde etkiliyor.

Uzman Değerlendirmesi

Dr. Cihan Önen konuyla ilgili gözlemlerini şu sözlerle aktardı:

Bu süreçten insanlar olumsuz etkilendiği gibi yaban hayvanları da olumsuz etkilenebilmektedir. Dağlardan tilki sürülerinin yerleşim yerlerine indiğine tanıklık ettik. Kurtların bazı bölgelere indiğine dair bildirimler de almaktayız. Normal şartlarda bu canlılar yerleşim alanlarına kolay kolay gelmez. Ancak bu tür yoğun iklimsel şartlarda, besin bulma sürecinde zorlandıklarında yerleşim yerlerine inerek besin arayışı içerisine girebilmektedirler. Yerleşim alanlarının artmasıyla birlikte yaban hayatına ait yaşam alanları da günden güne daralmaktadır. Bu tip ağır hava şartlarında söz konusu canlıların yerleşim alanlarına daha sık ziyaret etme eğilimi gösterebildiği görülmektedir. Bu durum, insanlarda korku ve paniğe yol açabilmekte, nadir de olsa saldırı riski ve kuduz riski oluşturabilmektedir. Bu nedenle vatandaşların evlerine yakın açık alanlara yiyecek bırakmamaları, yaban hayvanlarını elle beslememeleri ya da sevmeye çalışmamaları büyük önem taşımaktadır. Bu canlıların beslenmesine yönelik müdahaleler, uzmanlar ve yetkili kurumlar tarafından kontrollü şekilde olabilmektedir.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

