DOLAR
42,95 -0,06%
EURO
50,51 -0,06%
ALTIN
5.975,24 0,44%
BITCOIN
3.773.745,19 0,05%

Bitlis'te Yoğun Kar ve Tipi Ulaşımı Aksattı

Bitlis'te yoğun kar ve tipi ulaşımı olumsuz etkiliyor; ekipler kapalı köy yollarını açmak için 7/24 çalışıyor, sürücüler zincirsiz ve kış lastiksiz araçlarla yola çıkmaması istendi.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 21:17
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 21:23
Bitlis'te Yoğun Kar ve Tipi Ulaşımı Aksattı

Bitlis'te Yoğun Kar ve Tipi Ulaşımı Aksattı

Görüş mesafesi düştü, ekipler aralıksız çalışıyor

Bitlis'te sabah saatlerinde başlayan kar yağışı ve tipi etkisini artırarak devam ediyor. Kent genelinde etkisini artıran kar ve kuvvetli rüzgâr, tipi oluşturarak görüş mesafesini düşürüyor ve ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Özellikle yüksek kesimlerde kar kalınlığının artmasıyla birlikte bazı köy yolları ulaşıma kapanırken, İl Özel İdaresi, belediye ve karayolları ekipleri kapanan yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Karla mücadele ekipleri, ana arterler başta olmak üzere sorumluluk alanlarında 7/24 esasına göre görev yapıyor.

Tipi nedeniyle sürücüler zor anlar yaşarken yetkililer, zincirsiz ve kış lastiği olmayan araçların trafiğe çıkmaması konusunda uyarıda bulundu. Ayrıca vatandaşlardan buzlanma riski nedeniyle dikkatli olmaları istendi.

BİTLİS’TE SABAH SAATLERİNDE BAŞLAYAN KAR YAĞIŞI VE TİPİ ETKİSİNİ ARTIRARAK DEVAM...

BİTLİS’TE SABAH SAATLERİNDE BAŞLAYAN KAR YAĞIŞI VE TİPİ ETKİSİNİ ARTIRARAK DEVAM EDİYOR.

BİTLİS’TE SABAH SAATLERİNDE BAŞLAYAN KAR YAĞIŞI VE TİPİ ETKİSİNİ ARTIRARAK DEVAM...

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çermik'te 3. Etap TOKİ Konutlarının Yeri Belirlendi
2
Diyarbakır'da Kar Felç: İki Gündür Ulaşım Durdu
3
Bitlis'te Yoğun Kar ve Tipi Ulaşımı Aksattı
4
Köyceğiz'de Sandras Dağı Beyaza Büründü: Yükseklerde Kar Yağışı
5
Yoğun Kar: Bingöl-Diyarbakır Karayolu Tır Trafiğine Kapandı
6
Eskişehir'de Eksi 7 Derecede Kestane Mesaisi
7
Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy'tan GAMER'de Yılbaşı Denetimi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları