Bitlis'te Yoğun Kar ve Tipi Ulaşımı Aksattı

Görüş mesafesi düştü, ekipler aralıksız çalışıyor

Bitlis'te sabah saatlerinde başlayan kar yağışı ve tipi etkisini artırarak devam ediyor. Kent genelinde etkisini artıran kar ve kuvvetli rüzgâr, tipi oluşturarak görüş mesafesini düşürüyor ve ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Özellikle yüksek kesimlerde kar kalınlığının artmasıyla birlikte bazı köy yolları ulaşıma kapanırken, İl Özel İdaresi, belediye ve karayolları ekipleri kapanan yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Karla mücadele ekipleri, ana arterler başta olmak üzere sorumluluk alanlarında 7/24 esasına göre görev yapıyor.

Tipi nedeniyle sürücüler zor anlar yaşarken yetkililer, zincirsiz ve kış lastiği olmayan araçların trafiğe çıkmaması konusunda uyarıda bulundu. Ayrıca vatandaşlardan buzlanma riski nedeniyle dikkatli olmaları istendi.

