Yüksekova'da Kar ve Tipi Ulaşımı Aksattı: Mahsur Kalan Vatandaş Fırtınada Namaz Kıldı

Yüksekova'da kar ve tipi hayatı olumsuz etkiledi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi, günlük yaşamı sekteye uğrattı. Yaklaşık bir haftadır aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle çok sayıda köy yolu ulaşıma kapanırken, ilçe genelinde eğitime 4 gün ara verildi.

Ekiplerin müdahalesi trafik akışını sağladı

Özellikle Yüksekova-Şemdinli kara yolu üzerinde aniden bastıran şiddetli tipi ve fırtına nedeniyle birçok araç yolda mahsur kaldı. Görüş mesafesinin yer yer sıfıra indiği bölgeye sevk edilen karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri, yoğun çalışmalar sonucu kapalı yolları açarak araçların güvenli şekilde ilerlemesini sağladı.

Tipi altında namaz kıldığı anlar kamerada

Ulaşımın durduğu anlardan biri cep telefonu kameralarına yansıdı. Namaz vaktinin girmesiyle birlikte bir vatandaş, dondurucu soğuğa ve şiddetli rüzgara aldırış etmeden montunu karın üzerine serip namazını kıldı. Bu görüntüler çevredeki vatandaşlar tarafından kaydedilip sosyal medyada ilgi gördü.

Kar mesaisi aralıksız sürüyor

Bölgede karla mücadele ekipleri, kapalı köy yollarını yeniden trafiğe açmak ve ulaşımın sürekliliğini sağlamak amacıyla kritik noktalarda 24 saat esasına göre çalışmalarını sürdürüyor. Yetkililer sürücüleri zincirsiz yola çıkmamaları ve tipi riskine karşı tedbirli olmaları konusunda uyarıyor.

