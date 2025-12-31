Adıyaman Gölbaşı'nda Karda Mahsur Kalan 50 İşçi Kurtarıldı

Gedikli köyünde tekstil çalışanları kurtarıldı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine bağlı Gedikli köyünde bulunan bir tekstil firmasında çalışan 50 kişi, yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kaldı.

50 kişinin içerisindeki iki servis aracı, kar yağışından dolayı yolda kaldı ve ulaşım sağlanamadı.

İhbarın ardından, Gölbaşı Kaymakamlığı bölgeye iş makinelerini sevk etti. Kaymakamlık tarafından gönderilen iş makineleri yolları temizleyip açtı; açılan yolların ardından servis araçları yollarına devam etti ve çalışanlar kurtarıldı.

