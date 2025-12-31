DOLAR
Adıyaman Gölbaşı'nda Karda Mahsur Kalan 50 İşçi Kurtarıldı

Adıyaman Gölbaşı Gedikli'de kar nedeniyle mahsur kalan 50 tekstil işçisi, Gölbaşı Kaymakamlığı'nın iş makineleriyle yollar açılmasıyla kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 21:52
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 22:27
Gedikli köyünde tekstil çalışanları kurtarıldı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine bağlı Gedikli köyünde bulunan bir tekstil firmasında çalışan 50 kişi, yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kaldı.

50 kişinin içerisindeki iki servis aracı, kar yağışından dolayı yolda kaldı ve ulaşım sağlanamadı.

İhbarın ardından, Gölbaşı Kaymakamlığı bölgeye iş makinelerini sevk etti. Kaymakamlık tarafından gönderilen iş makineleri yolları temizleyip açtı; açılan yolların ardından servis araçları yollarına devam etti ve çalışanlar kurtarıldı.

