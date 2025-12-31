Vali Yavuz’dan Karabük’te Don ve Buzlanma Uyarısı: 'Bu Gece En Soğuk Geceyi Yaşayacağız'

Vali Yavuz’dan don ve buzlanma uyarısı

Karabük Valisi Mustafa Yavuz, kentte etkili olan yoğun kar yağışı ve dondurucu soğuklara ilişkin açıklama yaptı. Vali Yavuz, 'Bu gece en soğuk geceyi yaşayacağız' diyerek vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı.

Ekipler ve alınan tedbirler

Vali Yavuz, yılbaşı programı çerçevesinde Bölge Trafik Kontrol Noktasını ziyaret etti. Valiye İl Emniyet Müdürü Ahmet Canver, İl Jandarma Komutanı Kd. Albay İsmail Gökcek ve emniyet personeli eşlik etti. Personelin yeni yılını kutlayan Vali Yavuz, alınan kış tedbirleri ve koordinasyon hakkında bilgi verdi.

İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda yeni yıl ve kış tedbirleri planlanırken; emniyet, jandarma, belediye, itfaiye, zabıta, AFAD, Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri koordineli şekilde görev yapıyor. Vali Yavuz, emniyet ve jandarma teşkilatının sahada 806 personel ve 103 araç ile görev yaptığını kaydetti.

Kar ve yol durumu

Cumartesi gününden bu yana il genelinde etkili olan yoğun kar nedeniyle Valilik bünyesinde Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi aktif hale getirildi ve çalışmalar 24 saat esasına göre sürdürülüyor. Karabük merkezde kar kalınlığı 70-75 santimetreyi aşarken, yüksek kesimlerde 1,5 ila 2 metreye ulaştı. Vali Yavuz, yağışların su kaynakları ve doğa açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Kara yollarında genel olarak ciddi sorun yaşanmadığını belirten Vali, zaman zaman kazalar ve yolda kalan araçlar olsa da ekiplerin hızlı müdahaleleriyle problemlerin giderildiğini söyledi. Gerede yönünde yaşanan geçici yol kapanması çözüme kavuşturuldu; Ahmetusta mevkiinde tuzlama ve küreme çalışmaları sürüyor. Bugün itibarıyla 149 köy yolu ulaşıma açıldı, kapalı diğer köy yollarında çalışmalar devam ediyor.

Elektrik kesintilerine ilişkin Vali Yavuz, 27 yerleşim yerinde kesinti yaşandığını, Karabük ekiplerinin yanı sıra Ankara’dan gelen takviye ekiplerle arızaların giderilmeye çalışıldığını aktardı.

Arama-kurtarma ve yasaklar

Yüksek kesimler ve yaylalara girişlerin yasaklandığını hatırlatan Vali Yavuz, yasağa rağmen bu bölgelere çıkan vatandaşlar için AFAD tarafından iki ayrı arama kurtarma çalışması yürütüldüğünü ve toplam 18 kişinin kurtarıldığını bildirdi. Şu ana kadar 102 arama kurtarma faaliyeti gerçekleştirildi.

Soğuk hava uyarısı

Vali Yavuz, hava sıcaklıklarının gece saatlerinde eksi 12-13 derecelere, yüksek kesimlerde ise eksi 20 derecenin altına düşmesinin beklendiğini belirterek, don ve buzlanma riskine karşı vatandaşları dikkatli olmaya ve zorunlu olmadıkça riskli yollara çıkmamaya çağırdı.

KARABÜK VALİSİ MUSTAFA YAVUZ, KENTTE ETKİLİ OLAN YOĞUN KAR YAĞIŞI VE DONDURUCU SOĞUKLARA İLİŞKİN YAPTIĞI AÇIKLAMADA, HAVA SICAKLIKLARININ GECE SAATLERİNDE CİDDİ ŞEKİLDE DÜŞECEĞİNİ BELİRTEREK VATANDAŞLARI TEDBİRLİ OLMAYA ÇAĞIRDI.