Elazığ'da Kar Yağışı: 510 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı

Elazığ’da sabah saatlerinde başlayan ve etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle kentte bulunan 546 köy yolunun 510’u ulaşıma kapandı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü’nün uyarısı sonrasında etkili olan kar, il genelinde ulaşımda aksamalara yol açtı.

Çalışmalar sürüyor

İl Özel İdaresi, kapalı yolların açılması için 90 araç ve 120 personel ile çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, yoğun kar yağışına rağmen yolların ulaşıma açılması için aralıksız görev yapıyor.

ELAZIĞ’DA SABAH SAATLERİNDE BAŞLAYAN VE ETKİSİNİ SÜRDÜREN KAR YAĞIŞINDAN DOLAYI, KENTTE BULUNAN 546 KÖY YOLUNUN 510’U ULAŞIMA KAPANDI