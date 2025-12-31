DOLAR
42,9 -0,04%
EURO
50,44 -0,18%
ALTIN
5.953,27 0,81%
BITCOIN
3.752.221,52 0,51%

Elazığ'da Kar Yağışı: 510 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı

Elazığ'da sabah başlayan kar yağışı nedeniyle 546 köy yolunun 510'u ulaşıma kapandı; İl Özel İdaresi 90 araç ve 120 personelle yolları açmaya çalışıyor.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 21:59
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 22:24
Elazığ'da Kar Yağışı: 510 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı

Elazığ'da Kar Yağışı: 510 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı

Elazığ’da sabah saatlerinde başlayan ve etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle kentte bulunan 546 köy yolunun 510’u ulaşıma kapandı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü’nün uyarısı sonrasında etkili olan kar, il genelinde ulaşımda aksamalara yol açtı.

Çalışmalar sürüyor

İl Özel İdaresi, kapalı yolların açılması için 90 araç ve 120 personel ile çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, yoğun kar yağışına rağmen yolların ulaşıma açılması için aralıksız görev yapıyor.

ELAZIĞ’DA SABAH SAATLERİNDE BAŞLAYAN VE ETKİSİNİ SÜRDÜREN KAR YAĞIŞINDAN DOLAYI, KENTTE BULUNAN...

ELAZIĞ’DA SABAH SAATLERİNDE BAŞLAYAN VE ETKİSİNİ SÜRDÜREN KAR YAĞIŞINDAN DOLAYI, KENTTE BULUNAN 546 KÖY YOLUNUN 510’U ULAŞIMA KAPANDI

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kırıkkale'de 112 Çağrılarının %63'ü Asılsız: Elon Musk'la Mars İddiası
2
Rize protokolü 2026’ya görev başında girenleri ziyaret etti
3
Gaziantep’te Toplu Ulaşım 31 Aralık ve 1 Ocak Ücretsiz
4
AFAD Amasya'da Karlı Yolda Mahsur Kalan 9 Öğrenciyi Kurtardı
5
Rize protokolünden görev başındaki personele yılbaşı ziyareti
6
Kaymakam Özdemir'den Tavşanlı'da Emniyet ve Jandarmaya Güvenlik Ziyareti
7
Başkent EDAŞ Karabük’te Kışı Yeniyor: Batı Karadeniz’de Enerji Mesaisi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları