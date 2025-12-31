Gaziantep’te Kardan Gelin ve Kardan Adam: Esnaftan Karla Yaratıcı Çözümler

Gaziantep’te kar yağışı, esnafın yaratıcılığını ortaya çıkardı

Gaziantep’te etkili olan kar yağışı, İslahiye ve Nizip ilçelerinde ilginç ve renkli görüntülere sahne oldu. Müşteri yokluğunu fırsata çeviren esnaf, hem uygulamalı eğitimi sürdürdü hem de sokakları canlandırdı.

İslahiye'de kardan adamla tıraş eğitimi

Kar ve kapanan yollar nedeniyle müşteri gelmeyince, Mesleki Eğitim Merkezi öğrencisi Yusuf Yılmaz (16), uygulamalı eğitimini aksatmamak için iş yeri önünde bir kardan adam yaptı. Yılmaz, kardan adamın başına peruk taktı ve üzerinde tıraş uygulaması yaparak günün eğitimini tamamladı.

İşletme sahibi Abdullah Kahramanlı konuyla ilgili olarak, 'Kar nedeniyle müşteri gelmeyince öğrencimiz Yusuf, kardan adam yaparak onun üzerinde tıraş uygulaması yaptı. Kardan adamın başına taktığı peruğu tıraş ederek bugünkü eğitimini tamamladı' dedi.

Nizip'te kardan gelin altınlarla süslendi

Nizip ilçesinde ise kar nedeniyle müşteri gelmeyen bir kuyumcu, iş yeri önünde yaptığı kardan gelini altınlarla süsleyerek vitrine yeni bir görüntü kazandırdı. Boynuna bilezikler ve kolyeler takılan kardan gelin, vatandaşların ilgisini çekti ve ortaya renkli kareler çıktı.

NİZİP İLÇESİNDE İSE BİR KUYUMCU, KAR YAĞIŞI NEDENİYLE MÜŞTERİ GELMEYİNCE İŞ YERİNİN ÖNÜNE YAPTIĞI KARDAN GELİNİ ALTINLARLA SÜSLEDİ.