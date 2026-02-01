Bodrum-Kaş Denizlerinde Fırtına Uyarısı (01.02.2026)

Meteoroloji, 01.02.2026'de Bodrum-Kaş arasında denizlerde 6-8, yer yer 9 kuvvetinde fırtına bekliyor; balıkçılar ve denizcilere tedbir çağrısı.

Yayın Tarihi: 01.02.2026 09:23
Güncelleme Tarihi: 01.02.2026 09:23
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 4. Bölge Müdürlüğü'nden uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan uyarıda Bodrum-Kaş arasında kalan denizlerde fırtına bekleniyor.

Yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; 01.02.2026 Pazar günü öğle saatlerinden itibaren denizlerimizde; Bodrum-Kaş arasında rüzgarın doğu ve güneydoğu, Pazartesi günü güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına, yer yer 9 kuvvetinde (90 km/saat) kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın Pazartesi günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Başta balıkçılarımız ve denizcilerimiz olmak üzere meydana gelmesi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

