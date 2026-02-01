Gercüş Kozlu'da Dağ Keçisi Görüntülendi

Batman'ın Gercüş ilçesi Kozlu köyü kırsalında cep telefonu kamerasına yansıyan dağ keçisinin sarp kayalıklardaki görüntüleri, bölgedeki yaban hayatını ortaya koydu.

Yayın Tarihi: 01.02.2026 12:07
Güncelleme Tarihi: 01.02.2026 12:32
Batman’ın Gercüş ilçesine bağlı Kozlu köyü kırsalında, sarp kayalıklarda gezinen bir dağ keçisi cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntü anı vatandaş tarafından kaydedildi

Bölgenin zorlu arazilerinde ustalıkla ilerleyen keçinin o anları, bir vatandaş tarafından anbean kaydedildi. Görüntülerde, heybetli boynuzlarıyla dikkat çeken dağ keçisinin dik yamaçlarda rahatça hareket ettiği ve bir süre çevreyi gözlemledikten sonra kayalıkların arasında gözden kaybolduğu görülüyor.

Doğal yaşam için önem taşıyor

Doğal yaşamın korunması açısından önemli olan bu görüntüler, bölgedeki yaban hayatı çeşitliliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

