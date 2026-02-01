Hakkari–Çukurca’da Çığ Paniği: Şine Dağı’nda Düşen Çığın Anları Kamerada

Hakkari–Çukurca kara yolunda Şine Dağı mevkiine düşen çığın anı bir sürücü tarafından kaydedildi; yol kısa süre kapandı, ekipler temizleyip açtı.

Yayın Tarihi: 01.02.2026 12:11
Güncelleme Tarihi: 01.02.2026 12:17
Hakkari–Çukurca’da Çığ Paniği: Şine Dağı’nda Düşen Çığın Anları Kamerada

Hakkari–Çukurca’da Çığ Paniği: Şine Dağı’nda Düşen Çığın Anları Kamerada

O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı

Hakkari’de günlerdir etkisini sürdüren yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları çığ tehlikesini beraberinde getirdi. Hakkari Valiliğinin dün yaptığı uyarının ardından, bu sabah kent genelinde birçok noktada çığ olayları yaşandı.

En dikkat çeken olaylardan biri, Hakkari–Çukurca kara yolunun Şine Dağı mevkiinde meydana geldi. Bölgede aniden düşen çığ, kara yolunu ulaşıma kapatarak kısa süreli paniğe yol açtı. Çığın düşme anı, yoldan geçen bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Olay sırasında Karayolları ekiplerinin bölgede karla mücadele ve yol güvenliği çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi. Herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olmadığı belirtildi, bu durum muhtemel bir faciayı önledi.

Çığın yolu kapatması sonucu Hakkari–Çukurca kara yolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Karayolları ekipleri ve iş makineleri, çığın temizlenmesi ve yolun yeniden trafiğe açılması için hızla müdahale etti; yol kısa süre sonra yeniden açıldı.

Yetkililer özellikle yüksek kesimler ve dağlık bölgelerde çığ riskinin devam ettiğine dikkat çekerek, sürücüleri ve vatandaşları zorunlu olmadıkça yola çıkmamaları ve yapılan uyarılara mutlaka uymaları konusunda uyardı.

KARAYOLLARI EKİPLERİ, İŞ MAKİNELERİYLE HIZLA MÜDAHALE EDEREK ÇIĞIN TEMİZLENMESİ VE YOLUN YENİDEN...

KARAYOLLARI EKİPLERİ, İŞ MAKİNELERİYLE HIZLA MÜDAHALE EDEREK ÇIĞIN TEMİZLENMESİ VE YOLUN YENİDEN TRAFİĞE AÇILMASI İÇİN YOĞUN ÇALIŞMA BAŞLATTI.

ÇIĞIN DÜŞME ANI İSE YOLDAN GEÇEN BİR SÜRÜCÜ TARAFINDAN CEP TELEFONU KAMERASIYLA SANİYE SANİYE...

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Didim'de Balıkçılara Fırtına Uyarısı
2
Hasan Dağı Gözlem Altında: Aktif Yanardağ, Gaz ve Su Seviyeleri Normalleşti
3
Bitlis'te Kar Etkisini Artırdı: 100 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı
4
Ordu’da Bin 700 Rakımlı Argan Yaylası’nda Renkli Kar Festivali
5
Germencik'te AFAD Kriz Merkezi Toplandı — Çok Kuvvetli Yağış Uyarısı
6
AK Parti Adıyaman Milletvekili Hüseyin Özhan: 'Halkımıza hizmetkâr olmaya devam ediyoruz'
7
Gölbaşı’nda Jandarma 24 Saat Görevde: Yenişehir Deprem Konutlarında Güvenlik

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları