Hakkari–Çukurca’da Çığ Paniği: Şine Dağı’nda Düşen Çığın Anları Kamerada

O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı

Hakkari’de günlerdir etkisini sürdüren yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları çığ tehlikesini beraberinde getirdi. Hakkari Valiliğinin dün yaptığı uyarının ardından, bu sabah kent genelinde birçok noktada çığ olayları yaşandı.

En dikkat çeken olaylardan biri, Hakkari–Çukurca kara yolunun Şine Dağı mevkiinde meydana geldi. Bölgede aniden düşen çığ, kara yolunu ulaşıma kapatarak kısa süreli paniğe yol açtı. Çığın düşme anı, yoldan geçen bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Olay sırasında Karayolları ekiplerinin bölgede karla mücadele ve yol güvenliği çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi. Herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olmadığı belirtildi, bu durum muhtemel bir faciayı önledi.

Çığın yolu kapatması sonucu Hakkari–Çukurca kara yolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Karayolları ekipleri ve iş makineleri, çığın temizlenmesi ve yolun yeniden trafiğe açılması için hızla müdahale etti; yol kısa süre sonra yeniden açıldı.

Yetkililer özellikle yüksek kesimler ve dağlık bölgelerde çığ riskinin devam ettiğine dikkat çekerek, sürücüleri ve vatandaşları zorunlu olmadıkça yola çıkmamaları ve yapılan uyarılara mutlaka uymaları konusunda uyardı.

