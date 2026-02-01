Konya Bozkır'da Aygırdibi Kaynağı Mevsiminden Erken Coştu

Konya'nın Bozkır ilçesindeki Aygırdibi kaynağı, yoğun yağışlarla Mart-Nisan'dan yaklaşık bir ay önce yeniden coştu; ziyaretçiler doğal canlanmayı izledi.

Yayın Tarihi: 01.02.2026 12:07
Güncelleme Tarihi: 01.02.2026 12:29
Konya’nın Bozkır ilçesindeki ünlü mesire alanı Aygırdibinde, bölge genelindeki yoğun yağışların ardından su seviyesi gözle görülür biçimde yükseldi. Normalde Mart-Nisan aylarında canlanan ve halk arasında patlayan kaynak olarak bilinen kaynak, bu yıl mevsiminden yaklaşık bir ay önce yeniden akmaya başladı.

Yağmura aldırış etmeden bölgeye akın eden piknikçiler ve doğaseverler, Aygırdibi Şelalesi’nin ikinci gözünün de canlanmasıyla ortaya çıkan doğal güzellikleri doyasıya yaşama fırsatı buldu.

Ziyaretçinin Gözlemi

Abdurrahman Keşir bölgedeki durumu şöyle aktardı: 'Geçtiğimiz günlerde, tüm ülkemizde olduğu gibi bu bölgemiz de kuraklıktan nasibini aldı. Ama Allah’a şükürler olsun ki son birkaç gündür bütün sularda gözle görülür bir canlanma, bir coşma var. Biz buraya Aygırdibi deriz. İsmini de şundan alır: Sular burada gerçekten fışkırarak çıkar ve belli bir süre böyle coşkun akar. İnşallah bundan sonra da akmaya devam eder.'

Aygırdibi’nin erken canlanması, bölgedeki yağışların olumlu etkisinin somut bir göstergesi olarak kayda geçti ve yerel halk ile ziyaretçiler tarafından memnuniyetle karşılandı.

