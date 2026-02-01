Kepez'te Hayırsever Desteğiyle 8 Köpek ve 50 Kedi Kulübesi

Merkezdeki çalışmalar ve hayvanlara sağlanan imkanlar

Kepez Belediyesi'ne bağlı Veteriner İşleri Müdürlüğü'nün Sokak Hayvanları Geçici Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne, hayırseverler tarafından 8 adet köpek kulübesi ve 50 adet kedi kulübesi kazandırıldı.

Veteriner İşleri Müdürlüğü, 4 veteriner hekim ve 3 teknisyen olmak üzere toplam 22 personel ile ilçedeki sokak canlarına hizmet veriyor. Sokak Hayvanları Geçici Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi'nin yaklaşık üç buçuk dönümlük alanında yürütülen iyileştirme çalışmalarıyla sokak hayvanları için güvenli ve hijyenik yaşam alanları oluşturuldu.

Merkezdeki tüm odalara kurulan soğutma ve ısıtma sistemleri sayesinde hayvanların yıl boyunca rahat etmesi sağlandı. Kepez Belediyesi, sokaktaki canların yaşam şartlarını daha da iyileştirmek için hayırseverlerle iş birliği içinde çalışmaya devam ediyor.

Hayırseverlere teşekkür eden Veteriner İşleri Müdürü Dr. Vahap Alagöz, 'Sokaktaki canlarımız bizim için çok kıymetli. Göreve geldiğimizde vatandaşlardan gelen aylık ortalama şikayet sayıları ile bugün ulaşılan veriler kıyaslandığında, şikayetlerde yüzde %50 oranında azalma oldu. Tüm patili dostlarımıza burada hijyenik ortamlarda bakıyor ve tedavilerini düzenli olarak yapıyoruz' dedi.

Dr. Alagöz, vatandaşlara çağrıda bulunarak, 'Lütfen patili dostlarımızı sahiplenin. Bu sayede hem hayvanlarımıza sıcak bir yuva sağlamış oluruz hem de yaşam kalitelerini artırırız' diye konuştu.

VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRÜ DR. VAHAP ALAGÖZ (SOLDA) AÇIKLAMALARDA BULUNDU