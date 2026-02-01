Kepez'te Hayırsever Desteğiyle 8 Köpek ve 50 Kedi Kulübesi

Kepez Belediyesi'ne hayırsever desteğiyle 8 köpek ve 50 kedi kulübesi kazandırıldı; merkezde 22 personel, ısıtma-soğutma sistemleri ve hijyenik bakım sağlanıyor.

Yayın Tarihi: 01.02.2026 11:08
Güncelleme Tarihi: 01.02.2026 11:08
Kepez'te Hayırsever Desteğiyle 8 Köpek ve 50 Kedi Kulübesi

Kepez'te Hayırsever Desteğiyle 8 Köpek ve 50 Kedi Kulübesi

Merkezdeki çalışmalar ve hayvanlara sağlanan imkanlar

Kepez Belediyesi'ne bağlı Veteriner İşleri Müdürlüğü'nün Sokak Hayvanları Geçici Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne, hayırseverler tarafından 8 adet köpek kulübesi ve 50 adet kedi kulübesi kazandırıldı.

Veteriner İşleri Müdürlüğü, 4 veteriner hekim ve 3 teknisyen olmak üzere toplam 22 personel ile ilçedeki sokak canlarına hizmet veriyor. Sokak Hayvanları Geçici Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi'nin yaklaşık üç buçuk dönümlük alanında yürütülen iyileştirme çalışmalarıyla sokak hayvanları için güvenli ve hijyenik yaşam alanları oluşturuldu.

Merkezdeki tüm odalara kurulan soğutma ve ısıtma sistemleri sayesinde hayvanların yıl boyunca rahat etmesi sağlandı. Kepez Belediyesi, sokaktaki canların yaşam şartlarını daha da iyileştirmek için hayırseverlerle iş birliği içinde çalışmaya devam ediyor.

Hayırseverlere teşekkür eden Veteriner İşleri Müdürü Dr. Vahap Alagöz, 'Sokaktaki canlarımız bizim için çok kıymetli. Göreve geldiğimizde vatandaşlardan gelen aylık ortalama şikayet sayıları ile bugün ulaşılan veriler kıyaslandığında, şikayetlerde yüzde %50 oranında azalma oldu. Tüm patili dostlarımıza burada hijyenik ortamlarda bakıyor ve tedavilerini düzenli olarak yapıyoruz' dedi.

Dr. Alagöz, vatandaşlara çağrıda bulunarak, 'Lütfen patili dostlarımızı sahiplenin. Bu sayede hem hayvanlarımıza sıcak bir yuva sağlamış oluruz hem de yaşam kalitelerini artırırız' diye konuştu.

VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRÜ DR. VAHAP ALAGÖZ (SOLDA) AÇIKLAMALARDA BULUNDU

VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRÜ DR. VAHAP ALAGÖZ (SOLDA) AÇIKLAMALARDA BULUNDU

VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRÜ DR. VAHAP ALAGÖZ AÇIKLAMALARDA BULUNDU

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
DATÜB’den Erzincan İl Göç İdaresi’ne Yeni Hizmet Binası
2
Cüce Keçi Evcil Hayvana Alternatif: Ankara'da Nijerya Cinsi İlgi Topluyor
3
Gölbucks Konak Gaziantep'te Açıldı — Tarihi Antep Evinde Yeni Kafe
4
Kepez'te Hayırsever Desteğiyle 8 Köpek ve 50 Kedi Kulübesi
5
Palandöken'de Kayak Keyfi Sürüyor: 86 km Pist ve Adrenalin Etkinlikleri
6
Palandöken Kayak Merkezi'nde Sömestr Coşkusu: 86 km Pist ve Adrenalin
7
Sivas'ta Pusat Barajı'nda Kuraklık: Ortaya Çıkan Eski Pusat Köyü Kar Altında

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları