Bogota'da ALADAA 11. Kongresi'nde Türkiye Tanıtımı Etkinliği

Kolombiya'nın başkenti Bogota'da düzenlenen Latin Amerika, Asya ve Afrika Çalışmaları Derneğinin (ALADAA) 11. Kongresi kapsamında Türkiye Tanıtımı etkinliği gerçekleştirildi. Kongre, "Afrika ve Asya ile Güney'den Yükselen Yeni Küresel Liderlikler" temasıyla dikkat çekti.

Kongreye katılımcılar

Etkinlikte Türkiye'nin Bogota Büyükelçisi Beste Pehlivan Sun ile Çin, Japonya, Hindistan, Cezayir ve Katar büyükelçileri, diplomatik misyon ve uluslararası kurum temsilcileri, akademisyenler ve öğrenciler hazır bulundu. Büyükelçi Sun, konuşmasında Türkiye'nin Latin Amerika politikasına ve Türkiye-Kolombiya stratejik ortaklığına verdiği önemi vurguladı.

Eğitim ve kültür diplomasisi vurgusu

Büyükelçi Sun, Türkiye kurumlarının Kolombiya'daki faaliyetlerine değinerek Türkiye Maarif Vakfı (TMV) ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) aracılığıyla yürütülen eğitim ve kültür diplomasisi çalışmalarının iki ülke ilişkilerine katkısına işaret etti. Kongre boyunca uluslararası dengelerin değişimi, yükselen yeni lider ülkeler ve Kolombiya ile ticari ilişkiler konularında da oturumlar düzenlendi.

TMV'nin kongredeki rolü

TMV, Türkiye'nin tarihi ve kültürel zenginliklerini tanıtmak amacıyla bir stant ve fotoğraf sergisi açtı. Kongrenin ikinci gününde düzenlenen panelde Türkiye Bursları hakkında bilgi verildi; çok sayıda Kolombiyalı öğrenci panele katıldı. Burslarla ilgili detaylar paylaşıldı ve Türkiye'de eğitim görmüş mezunlar deneyimlerini aktardı.

Ticari ilişkiler ve katılım

Aynı gün düzenlenen "Asya, Afrika ve Kolombiya ticari ilişkileri" paneline Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Müşavirliği de katılarak iki ülke arasındaki ticari ilişkiler hakkında sunum gerçekleştirdi.

TMV ve eğitime ilgi

TMV Kolombiya Temsilcisi Dr. Rıza Feridun Elgün, TMV'nin Türkiye'nin kültürel diplomasisinde etkili kurumlardan biri olduğunu belirtti. Elgün, Kolombiya ve Latin Amerika'da Türkiye'ye gösterilen ilginin özellikle Türkçe öğrenimine odaklandığını vurguladı.

Katılım rakamları

Elgün, Maarif Eğitim Merkezi'nde 2022-2024 yıllarında farklı meslek grupları ve yaşlardan 800 Kolombiyalının Türkçe kurslarına kaydolduğunu söyledi. Çevrim içi programlar hariç çeşitli akademik etkinlik, seminer ve kültürel faaliyetlerde ise 3 bin katılımcının yer aldığı bilgisi paylaşıldı. Ayrıca Universidad de Nacional bünyesindeki Maarif Türkiye Araştırmaları Merkezi kapsamında 2024-25 akademik yılında 75 öğrenciye Türkçe eğitimi verildiği hatırlatıldı.

TİKA'nın katkıları

TİKA Program Koordinatörü Merve Zengin, TİKA'nın Kolombiya'da özellikle çatışma sonrası barış sürecine yaptığı katkılara dikkat çekti. Zengin, TİKA projelerinin Birleşmiş Milletler kalkınma hedefleriyle uyumlu olduğunu ve yereldeki ihtiyaçlara uygun çözümler üreterek kısa sürede ülkedeki önemli fon sağlayan kuruluşlar arasına girdiğini ifade etti.

ALADAA hakkında

ALADAA, 1976'dan bu yana faaliyet göstererek Latin Amerika'daki akademisyenlerin Asya ve Afrika üzerine araştırmalarını teşvik etmeyi ve bu bölgelerin kıtada daha iyi tanınmasını sağlamayı amaçlıyor. Organizasyon, Meksika, Kolombiya, Arjantin, Şili, Peru, Küba, Kosta Rika, Venezuela, Uruguay, Brezilya, Bolivya, Paraguay, Karayipler ve Ekvador'dan akademisyenleri kapsıyor.

Kolombiya'nın başkenti Bogota'da düzenlenen Latin Amerika, Asya ve Afrika Çalışmaları Derneğinin (ALADAA) 11. Kongresi kapsamında "Türkiye Tanıtımı" etkinliği gerçekleştirildi. "Afrika ve Asya ile Güney'den Yükselen Yeni Küresel Liderlikler" konulu kongreye, Türkiye'nin Bogota Büyükelçisi Beste Pehlivan Sun (ortada), TMV Kolombiya Temsilcisi Dr. Rıza Feridun Elgün (sağda) ve TİKA Program Koordinatörü Merve Zengin (solda) katıldı.