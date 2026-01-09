Bolu'da 132 Yaban Hayvanı Tedavi Edilip Doğaya Salındı

Bolu'da 2025'te tedavi edilen 132 yaban hayvanı rehabilitasyon sonrası doğal yaşam alanlarına bırakıldı; yetkililer vatandaşları 112'yi aramaya çağırdı.

Yayın Tarihi: 09.01.2026 12:10
Güncelleme Tarihi: 09.01.2026 12:14
Bolu'da 132 Yaban Hayvanı Tedavi Edilip Doğaya Salındı

Bolu'da 132 yaban hayvanı tedavi edilip doğal ortama geri bırakıldı

Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, 2025 yılı içinde vatandaş ihbarları ve arazi taramalarıyla tespit edilen yaralı veya bitkin durumda 132 yaban hayvanını koruma altına aldı. Tedavi ve rehabilitasyon süreçleri tamamlanan hayvanlar, sağlıklarına kavuşmalarının ardından doğaya salındı.

Yıl boyunca süren titiz bakım ve müdahale çalışmalarının sonucunda salınan türler arasında kara akbaba, vaşak, kızıl geyik ve halkalı sinek kuşu gibi, nesli tükenme riski taşıyan veya hassas türler yer aldı. Ekipler, hayvanların kafeslerinden çıkarak koştuğu ve uçtuğu anları görüntüleyerek belgelendirdi.

Yetkililerden vatandaşlara uyarı

Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yaban hayatına karşı duyarlılık çağrısında bulundu. Açıklamada “Müdahale etmeyin, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayın” uyarısı paylaşıldı.

Yetkililer, yaralı veya bitkin halde bir yaban hayvanı görüldüğünde müdahale etmeyip 112'yi aramanın hem hayvanın güvenliği hem de insan sağlığı açısından hayati önem taşıdığını vurguladı.

BOLU’DA 2025 YILI BOYUNCA YARALI YA DA BİTKİN HALDE BULUNDUKTAN SONRA TEDAVİ ALTINA ALINAN 132...

BOLU’DA 2025 YILI BOYUNCA YARALI YA DA BİTKİN HALDE BULUNDUKTAN SONRA TEDAVİ ALTINA ALINAN 132 YABAN HAYVANI, REHABİLİTASYON SÜREÇLERİNİN ARDINDAN YENİDEN DOĞAL ORTAMLARINA BIRAKILDI.

BOLU’DA 2025 YILI BOYUNCA YARALI YA DA BİTKİN HALDE BULUNDUKTAN SONRA TEDAVİ ALTINA ALINAN 132...

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çankaya'da 'Afetlere Dirençli Kentler' Paneli – Erkan Aydın ve Kent Liderleri Bir Arada
2
Erzincan'da Kar Çilesi: Erzincan-Sivas ve Erzincan-Gümüşhane Yolları Aksadı
3
Eskişehir'de Fırtına 75. Yıl Mahallesi'ni Vurdu: Ağaçlar Devrildi, Pazar Çatısı Hasar Aldı
4
65 yaşında Fatma Duran 58 yıl sonra 3 haftada okuma-yazma öğrendi
5
Bingöl'de Yoğun Kar Nedeniyle Eğitime Yarım Gün Ara
6
Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık'tan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı
7
Yalova'da Fırtına: Feribot İskelesinde Çarpıcı Görüntüler

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları