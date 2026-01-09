Bolu'da 132 Yaban Hayvanı Tedavi Edilip Doğaya Salındı

Bolu'da 132 yaban hayvanı tedavi edilip doğal ortama geri bırakıldı

Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, 2025 yılı içinde vatandaş ihbarları ve arazi taramalarıyla tespit edilen yaralı veya bitkin durumda 132 yaban hayvanını koruma altına aldı. Tedavi ve rehabilitasyon süreçleri tamamlanan hayvanlar, sağlıklarına kavuşmalarının ardından doğaya salındı.

Yıl boyunca süren titiz bakım ve müdahale çalışmalarının sonucunda salınan türler arasında kara akbaba, vaşak, kızıl geyik ve halkalı sinek kuşu gibi, nesli tükenme riski taşıyan veya hassas türler yer aldı. Ekipler, hayvanların kafeslerinden çıkarak koştuğu ve uçtuğu anları görüntüleyerek belgelendirdi.

Yetkililerden vatandaşlara uyarı

Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yaban hayatına karşı duyarlılık çağrısında bulundu. Açıklamada “Müdahale etmeyin, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayın” uyarısı paylaşıldı.

Yetkililer, yaralı veya bitkin halde bir yaban hayvanı görüldüğünde müdahale etmeyip 112'yi aramanın hem hayvanın güvenliği hem de insan sağlığı açısından hayati önem taşıdığını vurguladı.

