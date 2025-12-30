Bolu'da Gerede-Karabük Yolu Ulaşıma Açıldı

Kapanma kar ve buzlanma sonrası ekiplerin çalışmasıyla sonlandı

Gerede-Karabük kara yolu, Bolu'da yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle trafiğe kapanmıştı. Bölgede dün akşam saatlerinde etkisini artıran kar yağışı, özellikle Gerede-Samsun kara yolunun rampalar mevkisinde ulaşımı durma noktasına getirdi.

Buzlanmanın etkisiyle kontrolden çıkan ağır tonajlı araçların yolda kalması sonucu güzergah çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

Karayolları ve trafik ekiplerinin yoğun çalışmaları neticesinde yol, sabah saat 06.00 itibarıyla kontrollü olarak trafiğe açıldı. Ekipler güzergahta kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

GEREDE-KARABÜK KARA YOLU ULAŞIMA KAPANMIŞTI (ARŞİV)