Bolu'da Gerede-Karabük Yolu Ulaşıma Açıldı

Yoğun kar ve buzlanma nedeniyle kapanan Gerede-Karabük kara yolu, ekiplerin çalışmasıyla sabah 06.00'da kontrollü olarak ulaşıma açıldı.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 09:57
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 09:57
Kapanma kar ve buzlanma sonrası ekiplerin çalışmasıyla sonlandı

Gerede-Karabük kara yolu, Bolu'da yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle trafiğe kapanmıştı. Bölgede dün akşam saatlerinde etkisini artıran kar yağışı, özellikle Gerede-Samsun kara yolunun rampalar mevkisinde ulaşımı durma noktasına getirdi.

Buzlanmanın etkisiyle kontrolden çıkan ağır tonajlı araçların yolda kalması sonucu güzergah çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

Karayolları ve trafik ekiplerinin yoğun çalışmaları neticesinde yol, sabah saat 06.00 itibarıyla kontrollü olarak trafiğe açıldı. Ekipler güzergahta kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

GEREDE-KARABÜK KARA YOLU ULAŞIMA KAPANMIŞTI (ARŞİV)

GEREDE-KARABÜK KARA YOLU ULAŞIMA KAPANMIŞTI (ARŞİV)

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

