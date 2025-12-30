DOLAR
Van'da Kar Sonrası Güvercinlerin Kartpostallık Gösterisi

Ahmed-i Hani Kültür Parkı çevresinde yaşayan binlerce güvercin, kar sonrası atılan arpa ve buğdaylara akın ederek kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 10:59
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 11:10
Van'daki Ahmed-i Hani Kültür Parkı çevresindeki binaların çatı katlarını mesken tutan binlerce güvercin, kar yağışının ardından atılan yemlere akın ederek görsel bir şölen sundu.

Bu güvercinlerin bölgeye alışmasının kökeni, yaklaşık 24 yıl önce var olan buğday pazarına dayanıyor. Pazarın yıkılarak alanın parka dönüştürülmesine rağmen kuşlar bölgeden ayrılmadı. Özellikle kış aylarında yiyecek bulmakta zorlanan güvercinler, barındıkları çatı katlarında esnafın ve vatandaşların atacağı yemleri bekliyor.

Karın ardından atılan arpa ve buğday yemlerine aynı anda havalanan binlerce güvercin, ortaya kartpostallık görüntüler çıkardı. Çevre esnafı ve vatandaşlar, kış şartlarında aç kalan güvercinleri yalnız bırakmayarak düzenli olarak yem bırakıyor. Güvercinlerin karla kaplı alanda toplu halde beslenmesi ve uçuş anları, doğaseverler ile fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor.

Kuşlarla 24 yıllık bağ

Eski buğday pazarının yıkılmasının ardından güvercinlere sahip çıkan isimlerden biri olan Mevlüt İzci, yaklaşık 24 yıldır kuşlarla yakından ilgileniyor. İzci, güvercinleri adeta çocukları gibi gördüğünü belirterek, belediye tarafından kuş yemleme alanı sorumlusu olarak görevlendirildiğini söyledi. İzci, her gün düzenli olarak yemleme yaparak güvercinleri besliyor ve onları muhtemel tehlikelere karşı koruyor.

"Kış ayları geldiğinde bu kuşlar aç kalıyor"

İHA muhabirine konuşan esnaf Mevlüt İzci, pazarın yıkıldığı 2002 yılından bu yana kuşlarla ilgilendiğini belirtti. İzci, "İnanın, onlardan gördüğüm şefkat ve muhabbeti başka hiçbir yerde zor bulurum. Ancak kış ayları geldiğinde bu kuşlar aç kalıyor. Onlarla ilgilenmek, bakmak gerekiyor. Bu sadece benimle sınırlı kalmamalı. Sağ olsun vatandaşlarımız, gelip geçenler ve esnaflarımız da yem veriyor ama yetmiyor. Burası eskiden buğday pazarıydı ve kuşların buraya alışkanlığı vardı. Pazar yıkıldıktan sonra da ben bu ilgiyi sürdürdüm. Onlar gidecek yer bulamadı. Zaten nereye gidecekler? Buraya alıştılar. Şefkat, muhabbet ve ilgi gördükleri için buradalar. Onlar da insanlar gibi şefkate bağlı canlılar. Kimseye zararları yok. Ben de asla zarar vermem" dedi.

"Etrafımda toplanmaları apayrı bir duygudur"

İzci, kuşlardan gördüğü sevgi ve şefkati vurgulayarak, "Buraya geldiğimde, bir çocuğun babasına sevinmesi gibi önüme koşmaları, etrafımda toplanmaları apayrı bir duygudur. Buğdayı verdiğimde de aynı şefkati, aynı muhabbeti onlardan tekrar alıyorum. Bu mübarek canlıların buraya gelmesi çok güzel. Van’ımız için de bir sembol, bir güzellik olsun istiyorum. Kış ayındayız, her yer kapalı, bu kuşlar aç. Yüzlerce, binlerce kuş var. Bir poşet, iki poşet, hatta üç poşet yem bile yetmiyor. Nasıl ki kendi ailemize bakıyorsak, imkânı olan herkesin bir poşet de bu kuşlar için ayırmasını isterim. Bu, Cenab-ı Allah’ın bize vermiş olduğu bir fırsattır" diye konuştu.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

