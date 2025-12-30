Samsun Sahilinde Fırtına: Dev Dalgalar Taşları Karaya Savurdu

Karadeniz’de etkili olan fırtınanın ardından Samsun sahillerinde oluşan hasar, dalgaların çekilmesiyle birlikte gün yüzüne çıktı. Sahile savrulan büyük taşlar, fırtınanın boyutunu gözler önüne serdi.

Fırtına ve rüzgar verileri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) uyarılarının ardından Samsun’da dün ve bugün kuvvetli fırtına etkili oldu. Rüzgar hızının dün saatte 50 kilometreyi aştığı kentte, dalga boyu yer yer 4 metreye ulaştı. Sahili döven dev dalgalar, kıyı şeridinde taşların karaya savrulmasına neden oldu. Bugün rüzgar hızının 33 kilometreye kadar düşmesiyle dalgalar sahilden çekilirken, fırtınanın bıraktığı izler ortaya çıktı. Etkisi azalsa da devam eden fırtına nedeniyle vatandaşlar sahilde yürümekte güçlük çekti.

Vatandaşların gözlemleri

Fırtınanın birkaç gündür sürdüğünü belirten Sultan Demirci, Samsun’un doğal güzelliğine dikkat çekerek, dalgaların denizden taşları fırlattığını, havanın açık olmasına rağmen rüzgar nedeniyle yürümekte zorlandıklarını ifade etti. Temiz hava almak için sahile çıktıklarını söyleyen Demirci, rüzgarın zaman zaman arkadan ve önden sert şekilde ittiğini dile getirdi.

Soğuk ve fırtınalı havaya rağmen sahilde yürüyüş yapmaktan vazgeçmeyen diğer vatandaşlar ise Samsun’da son iki gündür havaların oldukça soğuk geçtiğini, çevre illerdeki kar yağışının etkisinin hissedildiğini belirtti. Mevsim şartlarının bu dönemde normal olduğunu söyleyen vatandaşlar, dalga boyunun önceki günlere göre daha düşük olmasına rağmen denizin halen oldukça hareketli olduğunu kaydetti.

