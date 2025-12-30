DOLAR
Gediz'de Eyüp Can'a Konteyner Ev: Başkan Necdet Akel'ten Yardım Dayanışması

Gediz Belediye Başkanı Necdet Akel ve hayırseverlerin desteğiyle, yıkılmak üzereki evde yaşayan Eyüp Can’a modern bir konteyner ev sağlandı.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 11:04
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 11:04
Gediz'de Eyüp Can'a Konteyner Ev: Başkan Necdet Akel'ten Yardım Dayanışması

Gediz'de Eyüp Can'a Konteyner Ev: Başkan Necdet Akel'ten Yardım Dayanışması

Gediz'te sosyal belediyecilik örneği, yaşlı vatandaş için seferberlik

Gediz Belediye Başkanı Necdet Akel, zorlu kış şartlarında yaşam mücadelesi veren Eyüp Can için harekete geçti. Çeltikçi Köyü nüfusuna kayıtlı olan ve uzun süredir Abide Köyü dışındaki metruk bir ahşap evde tek başına yaşayan Eyüp amcanın durumu, belediye ve hayırseverlerin iş birliğiyle çözüme kavuşturuldu.

Eşyalarıyla birlikte, üst üste yıkılma tehlikesi taşıyan eski evde hayatını sürdürmeye çalışan Eyüp Can için modern bir konteyner ev temin edildi. Yeni yuva, Eyüp amcanın eski evinin hemen yanına kuruldu ve tüm temel ihtiyaçları karşılayacak şekilde hazırlandı.

Taşınma anında duygusal anlar yaşayan Eyüp Can, yardım için Başkan Akel'e teşekkür ederek şunları söyledi: "Eski evim artık ayakta durmuyordu, tavanı üzerime çökecek diye geceleri uyuyamıyordum. Tek başıma ne yapacağımı bilemezken başkanımız elimden tuttu. Allah ondan ve sebep olanlardan razı olsun. Artık sobamı yaktığımda evimin sıcak olacağını biliyorum, bu benim için dünyalara bedel".

Necdet Akel ise Gediz'de insan odaklı hizmet anlayışını vurgulayarak dayanışmanın önemine dikkat çekti. Başkan Akel konuya ilişkin açıklamasında, "Eyüp amcamızın durumu bize ulaştığında gördüğümüz tablo gerçekten içler acısıydı. O ev artık bir insanın yaşamını sürdürebileceği halde değildi. Biz buna göz yumamazdık, görmezden gelemezdik. Çünkü bizim anlayışımızda bu şehirde kimse terk edilmez. El ele vererek ona güvenli, sıcak ve huzur dolu yeni bir yuva kazandırdık. Eyüp amcamızın gönlü ferah, ocağı sıcak olsun. Biz her zaman yaşlılarımızın ve yardıma muhtaç hemşerilerimizin yanındayız" dedi.

Gediz'de hayırseverlerin ve belediyenin ortak çabasıyla sağlanan bu destek, ilçede sosyal belediyeciliğin somut örneklerinden biri olarak kayda geçti. Eyüp Can artık güvenli ve sıcak bir evde yaşamına devam ediyor.

EYÜP CAN VE BELEDİYE BAŞKANI NECDET AKEL

EYÜP CAN VE BELEDİYE BAŞKANI NECDET AKEL

GEDİZ’DE YALNIZ YAŞAYAN YAŞLI ADAM İÇİN YARDIM DAYANIŞMASI

