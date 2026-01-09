Bolu'da Kar Etkili: D-100 ve Şehir Merkezi Beyaza Büründü

Bolu'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar, D-100 geçişi ve şehir merkezini beyaza bürüdü; yağışın öğle saatlerinde dinmesi bekleniyor.

Yayın Tarihi: 09.01.2026 11:38
Güncelleme Tarihi: 09.01.2026 11:44
Bolu'da Kar Etkili: D-100 ve Şehir Merkezi Beyaza Büründü

Bolu'da kar yağışı etkisini artırdı

Bolu'da sabah saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oluyor. Kentte dün gece başlayan yağış, özellikle yüksek kesimlerde yoğunlaştı ve sabah saatlerinde şehir merkezinde de hissedildi.

D-100 kara yolu ve şehir merkezi beyaza büründü

D-100 kara yolu Bolu geçişi ile şehir merkezinde görülen lapa lapa kar, araçların üzerini beyaza bürüdü. Görüntülerde yağışın yoğunluğu açıkça gözlendi.

Kar yağışının öğle saatlerinde etkisini yitirmesi bekleniyor.

