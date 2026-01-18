Bolu'da Kar Yağışı: Şehir Beyaza Büründü

Bolu'da gece başlayan ve aralıklarla süren kar yağışı sabah şehir merkezini beyaza bürüdü; sıcaklıklar sıfırın altında 4 derece, sürücüler ve yayalar uyarıldı.

Yayın Tarihi: 18.01.2026 10:47
Güncelleme Tarihi: 18.01.2026 10:49
Gece başlayan yağış sabah etkisini artırdı

Bolu’da gece saatlerinde başlayan ve aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı kenti beyaza bürüdü.

Kent genelinde gece boyu devam eden yağışın ardından sabah saatlerinde şehir merkezi beyaz örtüyle kaplandı.

Kar yağışıyla birlikte hava sıcaklıklarında da hissedilir düşüş yaşandı. Sabah saatlerinde termometrelerin sıfırın altında 4 dereceyi gösterdiği kentte, sürücüler ve yayalar muhtemel buzlanma ve don olaylarına karşı uyarıldı.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

