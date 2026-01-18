Bolu'da Kar Yağışı: Şehir Beyaza Büründü

Bolu'da Kar Yağışı Şehri Beyaza Bürüdü

Gece başlayan yağış sabah etkisini artırdı

Bolu’da gece saatlerinde başlayan ve aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı kenti beyaza bürüdü.

Kent genelinde gece boyu devam eden yağışın ardından sabah saatlerinde şehir merkezi beyaz örtüyle kaplandı.

Kar yağışıyla birlikte hava sıcaklıklarında da hissedilir düşüş yaşandı. Sabah saatlerinde termometrelerin sıfırın altında 4 dereceyi gösterdiği kentte, sürücüler ve yayalar muhtemel buzlanma ve don olaylarına karşı uyarıldı.

