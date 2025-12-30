DOLAR
42,94 -0,03%
EURO
50,56 -0,01%
ALTIN
6.057,82 -1,39%
BITCOIN
3.773.412,02 -0,9%

Bolu'da Kartpostallık Kar Manzarası: 50 Santimetreyi Aşan Beyaz Örtü Dronla Görüntülendi

Bolu'da 3 gün süren kar yağışı sonrası kar kalınlığı 50 santimetreyi aştı; güneşli havada dronla çekilen kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 13:49
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 13:51
Bolu'da Kartpostallık Kar Manzarası: 50 Santimetreyi Aşan Beyaz Örtü Dronla Görüntülendi

Bolu'da Kartpostallık Kar Manzarası

Bolu'da hafta sonu başlayan ve 3 gün boyunca aralıksız süren yoğun kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Yağışın ardından yapılan ölçümlerde kar kalınlığı 50 santimetreyi aştı, kent merkezinde ise kar örtüsü yarım metreyi geçerken ulaşımın aksamaması için çalışmalar hız kazandı.

Belediye çalışmaları ve dron görüntüleri

Kar yağışının etkisini yitirmesinin ardından Bolu, güneşli bir sabaha uyandı. Belediye ekipleri ana arterler ve ara sokaklarda kar küreme çalışmalarını sürdürerek ulaşımın aksamaması için önlem aldı. Günün aydınlığıyla birlikte beyaza bürünen şehir dron ile görüntülendi ve ortaya çıkan görüntüler kartpostallık manzaralar sundu.

Kent merkezinin karla kaplı silueti, yoğun yağışın ardından ortaya çıkan sakin ve parlak atmosferle birlikte görsel açıdan dikkat çekici kareler oluşturdu. Dron görüntüleri, karın etkilediği şehir dokusunu ve çalışma yürütülen yolları net biçimde ortaya koydu.

BOLU’DA 3 GÜN BOYUNCA ARALIKSIZ DEVAM EDEN VE HAYATI OLUMSUZ ETKİLEYEN KAR YAĞIŞININ ARDINDAN KAR...

BOLU’DA 3 GÜN BOYUNCA ARALIKSIZ DEVAM EDEN VE HAYATI OLUMSUZ ETKİLEYEN KAR YAĞIŞININ ARDINDAN KAR KALINLIĞI 50 SANTİMETREYİ AŞTI. YAĞIŞIN YERİNİ GÜNEŞLİ HAVAYA BIRAKMASIYLA BİRLİKTE ORTAYA ÇIKAN KARTPOSTALLIK MANZARALAR, HAVADAN DRON İLE GÖRÜNTÜLENDİ.

BOLU’DA 3 GÜN BOYUNCA ARALIKSIZ DEVAM EDEN VE HAYATI OLUMSUZ ETKİLEYEN KAR YAĞIŞININ ARDINDAN KAR...

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Şavşat'ta Kartpostallık Kış: Sakin Şehir Beyaza Büründü
2
Gercüş'te 45 Köy Yolu Karla Mücadeleyle Ulaşıma Açıldı
3
Hopa'da Dev Dalga Tehlikesi: Ramiz Şimşek Ölümden Döndü
4
Kızılırmak Deltası'nda Çocuk Çiftçiler Geleceği Yetiştiriyor
5
Cizre Kızılay'dan Kar Yağışında Mahsur Kalan Tır Şoförlerine Sıcak Destek
6
Karadeniz’de Fırtına: Rize Sahili'nde Dev Dalgalar Havadan Görüntülendi
7
Siirt Belediyesi'nden Don ve Buzlanma Uyarısı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları