Bolu'da Kartpostallık Kar Manzarası: 50 Santimetreyi Aşan Beyaz Örtü Dronla Görüntülendi

Bolu'da Kartpostallık Kar Manzarası

Bolu'da hafta sonu başlayan ve 3 gün boyunca aralıksız süren yoğun kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Yağışın ardından yapılan ölçümlerde kar kalınlığı 50 santimetreyi aştı, kent merkezinde ise kar örtüsü yarım metreyi geçerken ulaşımın aksamaması için çalışmalar hız kazandı.

Belediye çalışmaları ve dron görüntüleri

Kar yağışının etkisini yitirmesinin ardından Bolu, güneşli bir sabaha uyandı. Belediye ekipleri ana arterler ve ara sokaklarda kar küreme çalışmalarını sürdürerek ulaşımın aksamaması için önlem aldı. Günün aydınlığıyla birlikte beyaza bürünen şehir dron ile görüntülendi ve ortaya çıkan görüntüler kartpostallık manzaralar sundu.

Kent merkezinin karla kaplı silueti, yoğun yağışın ardından ortaya çıkan sakin ve parlak atmosferle birlikte görsel açıdan dikkat çekici kareler oluşturdu. Dron görüntüleri, karın etkilediği şehir dokusunu ve çalışma yürütülen yolları net biçimde ortaya koydu.

BOLU’DA 3 GÜN BOYUNCA ARALIKSIZ DEVAM EDEN VE HAYATI OLUMSUZ ETKİLEYEN KAR YAĞIŞININ ARDINDAN KAR KALINLIĞI 50 SANTİMETREYİ AŞTI. YAĞIŞIN YERİNİ GÜNEŞLİ HAVAYA BIRAKMASIYLA BİRLİKTE ORTAYA ÇIKAN KARTPOSTALLIK MANZARALAR, HAVADAN DRON İLE GÖRÜNTÜLENDİ.