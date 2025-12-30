DOLAR
42,94 -0,03%
EURO
50,54 0,06%
ALTIN
6.073,5 -1,65%
BITCOIN
3.781.759,61 -1,11%

Yıldırım’da Ulaşım Ağı Genişliyor: 2025'te 28 Bin Metre Yeni İmar Yolu

Yıldırım Belediyesi 2025'te 28 bin metre yeni imar yolu açtı; asfalt, bordür ve parke çalışmalarını kentsel dönüşümle eş zamanlı sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 15:10
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 15:10
Yıldırım’da Ulaşım Ağı Genişliyor: 2025'te 28 Bin Metre Yeni İmar Yolu

Yıldırım’da ulaşım ağı genişliyor

Yıldırım Belediyesi, Bursa’nın en büyük kentsel dönüşüm hamlesini yürütürken aynı zamanda yeni ulaşım arterleri, sosyal donatı alanları ve yeşil alanlarla bu dönüşümü destekliyor.

2025 çalışmaları ve altyapı yatırımları

2025 yılında 28 bin metre yeni imar yolu açan Yıldırım Belediyesi, 18 bin 420 ton asfalt serimi, 15 bin metrekare bordür döşemesi ve 35 bin metrekare parke taşı döşemesi gerçekleştirdi.

Başkan Oktay Yılmaz: "Şehri dönüştürüyoruz"

"Kentsel dönüşüm alanında biz artık sadece Bursa’da değil Türkiye’de örnek gösterilen tecrübeli kurumlardan biri haline geldik. Bu başarımızın temelinde kentsel dönüşümü bütüncül bir yaklaşımla gerçekleştirmemiz var. Biz sadece binaları dönüştürmüyoruz. Yeni ulaşım arterleri, yeni sosyal tesisler, yeşil alanlar, kütüphaneler ile şehrimizi dönüştürüyoruz"

Yaşamı kolaylaştırma hedefi

Yıldırım’ın yüzölçümü ile nüfusunun ters orantılı olduğunu hatırlatan Başkan Yılmaz, bu durumun kentsel dönüşümden ulaşıma kadar pek çok alandaki çalışmaları zorlaştırdığını belirtti ve şunları söyledi:

"Biz göreve başlarken bu gerçekleri ve zorlukları en ince detayına kadar hesapladık. Yıldırım’ın güvenli, modern konutlar kadar gelişmiş bir ulaşım ağına da ihtiyacı var. Bu farkındalıkla görev sürecimiz boyunca 185 bin metrekare yeni imar yolu açtık. Özellikle Ankara Yolu’na paralel ve dikey alternatif güzergahlar oluşturarak, trafik yoğunluğunu azaltmayı hedefliyoruz. Yıldırım’ın değerine değer katmak için yeni ulaşım arterleri oluşturarak hayatın her alanında insanlarımızın yaşamını kolaylaştırıyoruz"

Yıldırım Belediyesi, bu kapsamlı altyapı ve ulaşım yatırımlarıyla kentsel dönüşümün sosyal ve çevresel ayağını da güçlendirerek kent yaşamının kalitesini artırmayı hedefliyor.

YILDIRIM’DA ULAŞIM AĞI GENİŞLİYOR

YILDIRIM’DA ULAŞIM AĞI GENİŞLİYOR

YILDIRIM’DA ULAŞIM AĞI GENİŞLİYOR

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Elazığ Belediyesi'nden Sokak ve Yaban Hayvanlarına Yem Desteği
2
GTB Başkanı Akıncı: 2025 Dayanıklılığın Öne Çıktığı Yıl Oldu
3
Mudurnu'da karla mücadele: 12 köy yolu ulaşıma açıldı
4
Akın ve Sak Sındırgı'da Depremzedelerle Bir Araya Geldi
5
Siirt'te Minibüs Kıl Payı Atlattı: Kaza Anı Kamerada
6
Erzincan için Kuvvetli Kar Yağışı Uyarısı: 31 Aralık-1 Ocak
7
Gaziantep’te Toplu Ulaşım 31 Aralık ve 1 Ocak Ücretsiz

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları