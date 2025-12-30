Yıldırım’da Ulaşım Ağı Genişliyor: 2025'te 28 Bin Metre Yeni İmar Yolu

Yıldırım’da ulaşım ağı genişliyor

Yıldırım Belediyesi, Bursa’nın en büyük kentsel dönüşüm hamlesini yürütürken aynı zamanda yeni ulaşım arterleri, sosyal donatı alanları ve yeşil alanlarla bu dönüşümü destekliyor.

2025 çalışmaları ve altyapı yatırımları

2025 yılında 28 bin metre yeni imar yolu açan Yıldırım Belediyesi, 18 bin 420 ton asfalt serimi, 15 bin metrekare bordür döşemesi ve 35 bin metrekare parke taşı döşemesi gerçekleştirdi.

Başkan Oktay Yılmaz: "Şehri dönüştürüyoruz"

"Kentsel dönüşüm alanında biz artık sadece Bursa’da değil Türkiye’de örnek gösterilen tecrübeli kurumlardan biri haline geldik. Bu başarımızın temelinde kentsel dönüşümü bütüncül bir yaklaşımla gerçekleştirmemiz var. Biz sadece binaları dönüştürmüyoruz. Yeni ulaşım arterleri, yeni sosyal tesisler, yeşil alanlar, kütüphaneler ile şehrimizi dönüştürüyoruz"

Yaşamı kolaylaştırma hedefi

Yıldırım’ın yüzölçümü ile nüfusunun ters orantılı olduğunu hatırlatan Başkan Yılmaz, bu durumun kentsel dönüşümden ulaşıma kadar pek çok alandaki çalışmaları zorlaştırdığını belirtti ve şunları söyledi:

"Biz göreve başlarken bu gerçekleri ve zorlukları en ince detayına kadar hesapladık. Yıldırım’ın güvenli, modern konutlar kadar gelişmiş bir ulaşım ağına da ihtiyacı var. Bu farkındalıkla görev sürecimiz boyunca 185 bin metrekare yeni imar yolu açtık. Özellikle Ankara Yolu’na paralel ve dikey alternatif güzergahlar oluşturarak, trafik yoğunluğunu azaltmayı hedefliyoruz. Yıldırım’ın değerine değer katmak için yeni ulaşım arterleri oluşturarak hayatın her alanında insanlarımızın yaşamını kolaylaştırıyoruz"

Yıldırım Belediyesi, bu kapsamlı altyapı ve ulaşım yatırımlarıyla kentsel dönüşümün sosyal ve çevresel ayağını da güçlendirerek kent yaşamının kalitesini artırmayı hedefliyor.

