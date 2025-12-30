DOLAR
Karadeniz Sahil Yolu'nda Dalga ve Fırtına Alarmı: Giresun'da Trafik Uyarısı

Giresun'da kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu'nda sürücüler uyarıldı; dalgalar Tirebolu-Espiye hattına moloz sürüklüyor.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 15:12
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 15:26
Karadeniz Sahil Yolu'nda Dalga ve Fırtına Alarmı

Karadeniz Sahil Yolu'nda Dalga ve Fırtına Alarmı

Giresun'da sürücülere uyarı

Giresun'da etkili olan kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu'nda sürücüler uyarıldı. Yükselen dalgalar, Trabzon-Giresun istikametinde sahil yoluna çakıl ve moloz sürükleyerek trafikte tehlike oluşturuyor.

Fırtına etkisiyle dalga boylarının artması sonucu özellikle Tirebolu-Espiye istikametinde yol üzerine çakıl ve molozların geldiği gözlendi. Karayolları ekipleri, dalgaların yola ulaştığı bölgelerde uyarıcı levhalar yerleştirirken, sürücülerden dikkatli olmaları istendi.

Meteorolojik uyarı ve riskler

Giresun Valiliği'nden yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine yer verildi. Açıklamada, Orta Karadeniz kıyılarında rüzgârın kuvvetli, Doğu Karadeniz kıyılarında ise 31 Aralık 2025 Çarşamba günü öğle saatlerine kadar özellikle yüksek kesimlerde kuvvetli rüzgâr ve fırtına şeklinde saatte 70 kilometreye, yüksek kesimlerde ise yer yer saatte 70-90 kilometreye ulaşmasının beklendiği belirtildi.

Valilik açıklamasında, kuvvetli rüzgâr ve fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar, çatı uçmaları ve ağaç devrilmeleri, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri ile yüksek kar örtüsüne sahip bölgelerde kar erimesine bağlı çığ ve heyelan riski gibi tehlikelere karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

GİRESUN’DA ETKİLİ OLAN KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA NEDENİYLE KARADENİZ SAHİLYOLU’NDA SÜRÜCÜLER...

GİRESUN’DA ETKİLİ OLAN KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA NEDENİYLE KARADENİZ SAHİLYOLU’NDA SÜRÜCÜLER UYARILDI. YÜKSELEN DALGALARIN TRABZON-GİRESUN İSTİKAMETİNDE SAHİL YOLUNA ÇAKIL VE MOLOZ SÜRÜKLEMESİ, TRAFİKTE TEHLİKE OLUŞTURUYOR.

GİRESUN’DA ETKİLİ OLAN KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA NEDENİYLE KARADENİZ SAHİLYOLU’NDA SÜRÜCÜLER...

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

