Karadeniz Sahil Yolu'nda Dalga ve Fırtına Alarmı: Giresun'da Trafik Uyarısı

Karadeniz Sahil Yolu'nda Dalga ve Fırtına Alarmı

Giresun'da sürücülere uyarı

Giresun'da etkili olan kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu'nda sürücüler uyarıldı. Yükselen dalgalar, Trabzon-Giresun istikametinde sahil yoluna çakıl ve moloz sürükleyerek trafikte tehlike oluşturuyor.

Fırtına etkisiyle dalga boylarının artması sonucu özellikle Tirebolu-Espiye istikametinde yol üzerine çakıl ve molozların geldiği gözlendi. Karayolları ekipleri, dalgaların yola ulaştığı bölgelerde uyarıcı levhalar yerleştirirken, sürücülerden dikkatli olmaları istendi.

Meteorolojik uyarı ve riskler

Giresun Valiliği'nden yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine yer verildi. Açıklamada, Orta Karadeniz kıyılarında rüzgârın kuvvetli, Doğu Karadeniz kıyılarında ise 31 Aralık 2025 Çarşamba günü öğle saatlerine kadar özellikle yüksek kesimlerde kuvvetli rüzgâr ve fırtına şeklinde saatte 70 kilometreye, yüksek kesimlerde ise yer yer saatte 70-90 kilometreye ulaşmasının beklendiği belirtildi.

Valilik açıklamasında, kuvvetli rüzgâr ve fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar, çatı uçmaları ve ağaç devrilmeleri, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri ile yüksek kar örtüsüne sahip bölgelerde kar erimesine bağlı çığ ve heyelan riski gibi tehlikelere karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

