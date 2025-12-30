DOLAR
Elazığ için 31 Aralık 2025 Yoğun Kar Yağışı Uyarısı

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, 31 Aralık 2025'te Elazığ'da 10-20 cm; yüksek kesimlerde 20 cm ve üzeri yoğun kar beklendiğini, ulaşım ve çığ riskine karşı tedbir çağrısı yaptı.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 15:13
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 15:13
Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nden açıklama

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Elazığ için yoğun kar yağışı uyarısında bulundu.

Yapılan açıklamada, "Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; 31 Aralık 2025 Çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren Elazığ il genelinde kuvvetli kar yağışı (10-20 cm), yüksek kesimlerde ise yer yer yoğun (20 cm ve üzeri) kar yağışı beklenmektedir." ifadesine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, kar yağışıyla birlikte oluşabilecek ulaşımda aksamalar, kuvvetli buzlanma, don olayı ile yüksek kesimlerde tipi ve eğimli yüksek bölgelerde çığ gibi olumsuzluklara karşı dikkat çekildi.

Yetkililer, vatandaşlarımızın ve ilgili birimlerin dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini vurguladı.

