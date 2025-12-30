Giresun Belediyesi Makine İkmal Müdürlüğü'nden Bütçe Tasarrufu

Giresun Belediyesi Makine İkmal Müdürlüğü belediye hizmetlerine kesintisiz destek veriyor

Giresun Belediyesi Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü, 2025 yılı boyunca yürüttüğü bakım, onarım ve üretim çalışmalarıyla belediye hizmetlerinin aksamadan sürdürülmesine önemli katkı sağladı.

Atölye üretimi ve iç bakım uygulamalarıyla tasarruf

Müdürlükten yapılan açıklamada, belediyeye ait hizmet araçları, iş makineleri ve çeşitli ekipmanların büyük bölümünün kendi atölyelerinde onarıldığı ve böylece dış hizmet alımının en aza indirildiği vurgulandı. Açıklamada, bu yaklaşımın belediye bütçesinde tasarruf sağladığı ifade edildi.

Ayrıca marangoz ve kaynak atölyelerinde ihtiyaç duyulan birçok üretimin belediye imkânlarıyla gerçekleştirildiği belirtildi. Özellikle temizlik, fen işleri ile park ve bahçeler gibi sahada aktif görev yapan birimlerin araçlarının sürekli faal tutulması için planlı bakım uygulamalarına ağırlık verildi. Bu sayede olası arızaların önüne geçilerek hizmet sürekliliği sağlandı.

Üretim ve müdahalelere ilişkin detaylar

2025 yılı içinde yapılan üretim ve onarım faaliyetleri şöyle açıklandı: marangoz atölyesinde 124 adet bank, 150 adet bank revizyonu, 45 adet ofis dolabı, 2 adet mutfak dolabı, 3 adet kamelya, 15 adet kedi evi, 12 adet ofis masası, 50 adet piknik masası ile 116 adet ahşap tamiri gerçekleştirildi.

Kaynak atölyesinde ise 285 metre korkuluk, 150 metre mazgal, 7 adet cam durak, 5 adet demir kapı, 60 adet çöp konteyner kabini imal edilirken, 133 adet kaynak tamiri yapıldı.

Diğer müdahaleler ve periyodik işlemler şöyle rapor edildi: mekanik atölyesinde 1131 arıza müdahalesi, lastik atölyesinde 426, elektrik atölyesinde 355 arıza müdahalesi; yağlama atölyesinde ise 486 periyodik bakım işlemi gerçekleştirildi.

Müdürlük, kendi imkânlarıyla ürettiği çözümler sayesinde hem zaman hem de maliyet açısından tasarruf sağlandığını bildirdi.

