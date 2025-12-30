DOLAR
Gercüş'te karda mahsur kalan 5 kişi iş makinesiyle kurtarıldı

Batman'ın Gercüş ilçesinde kar ve tipide araçlarında mahsur kalan 5 kişi, İlçe Özel İdaresi ekipleri tarafından iş makinesiyle yaklaşık 2 saatte kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 15:34
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 15:48
Batman’ın Gercüş ilçesinde yoğun kar ve tipinin etkisiyle araçlarında mahsur kalan 5 kişi, ekiplerin özverili çalışması sonucu kurtarıldı.

Olayın detayları

Edinilen bilgilere göre, Gercüş’e bağlı kantar köyü mevkiinde kar ve tipi nedeniyle araçlarında mahsur kalan 5 kişi, İlçe Özel İdaresi şantiye şefliğini arayarak yardım talebinde bulundu.

Bölgeye sevk edilen iş makinesi ve 5 personel, yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından mahsur kalan vatandaşları kurtardı. Kurtarılan kişiler ekiplerine teşekkür etti.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

