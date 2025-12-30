Gercüş'te karda mahsur kalan 5 kişi iş makinesiyle kurtarıldı
Batman’ın Gercüş ilçesinde yoğun kar ve tipinin etkisiyle araçlarında mahsur kalan 5 kişi, ekiplerin özverili çalışması sonucu kurtarıldı.
Olayın detayları
Edinilen bilgilere göre, Gercüş’e bağlı kantar köyü mevkiinde kar ve tipi nedeniyle araçlarında mahsur kalan 5 kişi, İlçe Özel İdaresi şantiye şefliğini arayarak yardım talebinde bulundu.
Bölgeye sevk edilen iş makinesi ve 5 personel, yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından mahsur kalan vatandaşları kurtardı. Kurtarılan kişiler ekiplerine teşekkür etti.
