Bolu Dağı Ankara İstikameti Ağır Tonajlı Araçlara Kapatıldı

Düzce'de etkili kar yağışı nedeniyle Bolu Dağı'nın Ankara istikameti ağır tonajlı araçlara kapatıldı; diğer araçlar kontrollü olarak ilerliyor.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 14:10
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 14:11
Düzce'de kar ve tipi ulaşımı olumsuz etkiledi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan kuvvetli kar yağışı uyarısının ardından, Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde tipi şeklinde kar yağışı başladı.

Ülkenin önemli geçiş noktalarından biri olan Bolu Dağı'nda da etkili olan kar nedeniyle karayolları ekipleri çalışmalarını sürdürürken, yol güvenliğinin sağlanması amacıyla Ankara istikameti ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı.

İlçe merkezi girişinde durdurulan ağır tonajlı araçlar Bolu Dağı'na gönderilmezken, diğer araçlardan trafikte kontrollü bir şekilde ilerlemeleri istendi.

