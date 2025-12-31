DOLAR
Manisa Demirci'de Kartpostallık Kar Manzaraları — Başalan Yaylası Öne Çıktı

Manisa'nın Demirci ilçesinin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu; Başalan ve Büyük Yayla beyaza büründü, kar kalınlığı yer yer 5 santimetreyi aştı.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 15:00
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 15:03
Manisa Demirci'de Kartpostallık Kar Manzaraları — Başalan Yaylası Öne Çıktı

Manisa Demirci'de Kartpostallık Kar Manzaraları

Manisa'nın Demirci ilçesinin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, doğayı beyaz bir örtüyle kaplayarak kartpostallık görüntüler oluşturdu. İlçenin yayla ve dağlık alanlarında kış manzaraları hâkim oldu.

Karın etkili olduğu bölgeler

Özellikle bin 500 rakımlı Başalan Yaylası başta olmak üzere Başalan ve Büyük Yayla mevkilerinde kar yağışı yoğunlaştı. Gece saatlerinden itibaren başlayan yağışla birlikte bölgede kar kalınlığı yer yer 5 santimetreyi aştı.

Görüntüler ve doğaya etkisi

Yüksek rakımlı alanlarda kısa sürede etkili olan yağış sonucu yaylalar tamamen beyaza büründü. Havadan çekilen görüntülerde çam ormanları, yayla evleri ve geniş düzlüklerin karla kaplandığı görülürken, ortaya çıkan görüntüler fotoğraf tutkunları ve doğaseverlerin ilgisini çekti.

Yetkililerin uyarıları

Yetkililer, yüksek kesimlerde kar yağışının aralıklarla devam edebileceğini belirterek, yaylalara çıkmayı planlayan vatandaşların araçlarında zincir ve gerekli ekipmanları bulundurmaları konusunda uyarıda bulundu. Kar yağışının bölgeye hem görsel güzellik kattığı hem de tarım ile doğal yaşam açısından önemli olduğu vurgulandı.

