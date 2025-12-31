DOLAR
Tunceli'de Kar ve Sis Balıkçılığı Durdurdu: Tekneler Kıyıya Çekildi

Tunceli'de kar ve yoğun sis Keban Baraj Gölü'nde balıkçılığı durdurdu; balıkçılar can güvenliği için teknelerini kıyıya çekti, 5 gün göle açılmayacaklarını bildirdi.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 15:06
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 15:06
Tunceli'de Kar ve Sis Balıkçılığı Durdurdu: Tekneler Kıyıya Çekildi

Tunceli'de Kar ve Sis Balıkçılığı Durdurdu

Tunceli ve ilçelerinde etkisini artıran kar yağışı ile yoğun sis, Keban Baraj Gölü çevresinde balıkçılık faaliyetlerini sekteye uğrattı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle gölde av yapan balıkçılar, can ve mal güvenliğini riske atmamak için teknelerini kıyıya çekti.

Görüş Mesafesi Yer Yer Birkaç Metreye Düştü

Sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı sonucu göl üzerinde yoğun sis oluştu. Yetkililer, görüş mesafesinin yer yer birkaç metreye kadar düştüğünü ve bu durumun denizde güvenli seyrüseferi engellediğini kaydetti. Bu koşulların balıkçılık faaliyetlerini doğrudan etkilediği belirtildi.

Çemişgezek Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Güler, olumsuz hava koşulları nedeniyle kooperatif üyelerinin 5 gün süreyle göle açılmayacaklarını bildirdi. Güler, can güvenliğinin öncelikli olduğunu vurguladı.

TUNCELİ'DE ETKİSİNİ ARTIRAN KAR YAĞIŞI VE SİSLE BİRLİKTE BALIKÇILAR TEKNELERİNİ KIYAYA ÇEKERE AVA ARA VERDİ

TUNCELİ’DE ETKİSİNİ ARTIRAN KAR YAĞIŞI VE SİSLE BİRLİKTE BALIKÇILAR TEKNELERİNİ KIYAYA ÇEKERE AVA ARA VERDİ

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

