Tunceli'de Kar ve Sis Balıkçılığı Durdurdu: Tekneler Kıyıya Çekildi

Tunceli'de Kar ve Sis Balıkçılığı Durdurdu

Tunceli ve ilçelerinde etkisini artıran kar yağışı ile yoğun sis, Keban Baraj Gölü çevresinde balıkçılık faaliyetlerini sekteye uğrattı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle gölde av yapan balıkçılar, can ve mal güvenliğini riske atmamak için teknelerini kıyıya çekti.

Görüş Mesafesi Yer Yer Birkaç Metreye Düştü

Sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı sonucu göl üzerinde yoğun sis oluştu. Yetkililer, görüş mesafesinin yer yer birkaç metreye kadar düştüğünü ve bu durumun denizde güvenli seyrüseferi engellediğini kaydetti. Bu koşulların balıkçılık faaliyetlerini doğrudan etkilediği belirtildi.

Çemişgezek Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Güler, olumsuz hava koşulları nedeniyle kooperatif üyelerinin 5 gün süreyle göle açılmayacaklarını bildirdi. Güler, can güvenliğinin öncelikli olduğunu vurguladı.

