Yedigöller Milli Parkı Yolu Geçici Olarak Kapatıldı

Bolu’da yoğun kar ve sıfırın altına düşen sıcaklıklar nedeniyle Yedigöller Milli Parkı yolu buzlanma yüzünden geçici olarak ulaşıma kapatıldı; ulaşım Zonguldak-Mengen yoluyla sağlanacak.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 15:32
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 15:32
Buzlanma nedeniyle ulaşım askıya alındı

Bolu’da yoğun kar yağışının ardından hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesiyle kent genelinde etkili olan buzlanma sebebiyle Yedigöller Milli Parkı yolu geçici olarak ulaşıma kapatıldı.

Günlerdir etkisini sürdüren kar yağışı sonrası özellikle gece saatlerinde yolların yer yer tehlikeli şekilde buz tuttuğu, sürücüler açısından risk oluşturduğu bildirildi. Bu nedenle tehlike arz eden güzergahlarda alınan tedbirler artırıldı.

Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından alınan karar doğrultusunda, kış aylarında yoğun ilgi gören Yedigöller Milli Parkı yolunda ulaşım geçici olarak durduruldu.

Yetkililer, ulaşımın Zonguldak-Mengen kara yolu güzergahı üzerinden sağlanacağını bildirirken, sürücüleri buzlanma ve don riskine karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

