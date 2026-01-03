DOLAR
Bolu Dağı'nda Gizli Buzlanma Uyarısı: Sürücüler Dikkat

Bolu Dağı'nda D-100'de kar eriyip gece eksi 15°C'ye düşen hava nedeniyle gizli buzlanma riski var; sürücüler hız ve takip mesafesine dikkat etmeli.

Yayın Tarihi: 03.01.2026 13:09
Güncelleme Tarihi: 03.01.2026 13:10
Bolu Dağı'nda Gizli Buzlanma Uyarısı

Türkiye'nin en önemli geçiş güzergâhlarından biri olan Bolu Dağında sürücüler gizli buzlanma konusunda uyarıldı.

Durum ve Etkiler

D-100 karayolu, İstanbul ve Ankara gibi iki metropol şehri birbirine bağlayan kritik bir güzergâh olarak, geçtiğimiz haftalarda etkili olan kar yağışı sonucu yer yer 50 santimetreye varan kar kalınlığıyla karşılaştı. Ekiplerin yoğun çalışmasıyla kısmi kapanmalar yaşansa da ulaşımda sorun oluşmadı.

Gizli Buzlanmanın Sebebi

Gündüzleri eriyen karın yollarda suya dönüşmesi ve gece saatlerinde sıcaklığın eksi 15 derecelere kadar düşmesi, suyun yüzeyde donmasına ve görünmeyen buz tabakalarının oluşmasına neden oluyor. Bu durum özellikle güneş almayan ve gölgede kalan bölgelerde riskin artmasına yol açıyor.

Sürücülere Uyarılar

Karayolları ekipleri tuzlama çalışmalarını sürdürüyor. Yetkililer, kazaların önüne geçmek amacıyla sürücülerin hız yapmamalarını ve takip mesafesini korumalarını istiyor. Ayrıca gölgede kalan kesimlere dikkat edilmesi gerektiği vurgulanıyor.

Vatandaşların ve sürücülerin uyarılara riayet etmesi, olası kazaların önlenmesi açısından büyük önem taşıyor.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

