DOLAR
42,94 -0,03%
EURO
50,54 0,06%
ALTIN
6.073,5 -1,65%
BITCOIN
3.781.759,61 -1,11%

Bolu Dağı'nda Kartpostallık Kar Manzaraları: D-100'de Kar 80 cm'ye Ulaştı

Bolu Dağı'nda üç gündür etkili kar yağışının ardından D-100'de kar kalınlığı yer yer 80 cm'ye ulaştı; yollar temizlendi, ulaşım sorunsuz.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 15:49
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 15:53
Bolu Dağı'nda Kartpostallık Kar Manzaraları: D-100'de Kar 80 cm'ye Ulaştı

Bolu Dağı'nda kartpostallık kış manzaraları

D-100'de kar kalınlığı 80 santimetreye ulaştı, ulaşım sorunsuz

Bolu Dağı'nda 3 gündür aralıklarla etkili olan kar yağışı bölgeyi beyaz örtüyle kapladı. Ormanlık alanlar tamamen karla örtülürken, bölgeden kartpostallık görüntüler oluştu.

Türkiye’nin en önemli geçiş güzergahlarından biri olan D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar kalınlığı yer yer 80 santimetreye ulaştı. Yoğun yağışın ardından bölge kısa süreli bir sessizliğe büründü.

Karayolları ekiplerinin yürüttüğü yoğun kar küreme ve tuzlama çalışmaları sayesinde D-100 kara yolunda ulaşımda herhangi bir aksama yaşanmıyor. Sürücüler, temizlenen yolda beyaza bürünmüş doğa manzarası eşliğinde yolculuklarına devam ediyor.

Bugün itibarıyla yağışın durduğu ve yolların açık olduğu bölgede, yetkililerce yarın kar yağışının yeniden etkili olması beklendiği bildirildi.

BOLU DAĞI'NDA 3 GÜNDÜR ARALIKLARLA ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞININ ARDINDAN BÖLGE BEYAZ ÖRTÜYLE...

BOLU DAĞI'NDA 3 GÜNDÜR ARALIKLARLA ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞININ ARDINDAN BÖLGE BEYAZ ÖRTÜYLE KAPLANDI. KAR KALINLIĞININ 80 SANTİMETREYE ULAŞTIĞI D-100 KARA YOLU GEÇİŞİNDE EŞSİZ KIŞ MANZARALARI OLUŞURKEN, ULAŞIMDA HERHANGİ BİR AKSAMA YAŞANMIYOR.

BOLU DAĞI'NDA 3 GÜNDÜR ARALIKLARLA ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞININ ARDINDAN BÖLGE BEYAZ ÖRTÜYLE...

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Elazığ Belediyesi'nden Sokak ve Yaban Hayvanlarına Yem Desteği
2
GTB Başkanı Akıncı: 2025 Dayanıklılığın Öne Çıktığı Yıl Oldu
3
Mudurnu'da karla mücadele: 12 köy yolu ulaşıma açıldı
4
Akın ve Sak Sındırgı'da Depremzedelerle Bir Araya Geldi
5
Siirt'te Minibüs Kıl Payı Atlattı: Kaza Anı Kamerada
6
Erzincan için Kuvvetli Kar Yağışı Uyarısı: 31 Aralık-1 Ocak
7
Gaziantep’te Toplu Ulaşım 31 Aralık ve 1 Ocak Ücretsiz

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları