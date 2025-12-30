Bolu Dağı'nda Kartpostallık Kar Manzaraları: D-100'de Kar 80 cm'ye Ulaştı

Bolu Dağı'nda kartpostallık kış manzaraları

D-100'de kar kalınlığı 80 santimetreye ulaştı, ulaşım sorunsuz

Bolu Dağı'nda 3 gündür aralıklarla etkili olan kar yağışı bölgeyi beyaz örtüyle kapladı. Ormanlık alanlar tamamen karla örtülürken, bölgeden kartpostallık görüntüler oluştu.

Türkiye’nin en önemli geçiş güzergahlarından biri olan D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar kalınlığı yer yer 80 santimetreye ulaştı. Yoğun yağışın ardından bölge kısa süreli bir sessizliğe büründü.

Karayolları ekiplerinin yürüttüğü yoğun kar küreme ve tuzlama çalışmaları sayesinde D-100 kara yolunda ulaşımda herhangi bir aksama yaşanmıyor. Sürücüler, temizlenen yolda beyaza bürünmüş doğa manzarası eşliğinde yolculuklarına devam ediyor.

Bugün itibarıyla yağışın durduğu ve yolların açık olduğu bölgede, yetkililerce yarın kar yağışının yeniden etkili olması beklendiği bildirildi.

