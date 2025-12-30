DOLAR
42,94 -0,04%
EURO
50,55 0,02%
ALTIN
6.031,92 -0,96%
BITCOIN
3.815.146,27 -2,01%

Elazığ'da Kapalı Köy Yolu Kalmadı

Elazığ İl Özel İdaresi'nin 90 araç ve 120 personelle yürüttüğü çalışmalarla kentte kapalı köy yolu kalmadı.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 16:58
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 16:58
Elazığ'da Kapalı Köy Yolu Kalmadı

Elazığ'da Kapalı Köy Yolu Kalmadı

İl Özel İdaresi, 90 araç ve 120 personelle karla mücadelede başarı sağladı

Elazığ'da geçtiğimiz günlerde etkili olan kar yağışı birçok köy yolunu ulaşıma kapatmıştı. Yaşanan olumsuz hava koşulları sonrası ulaşımın sağlanması için kapsamlı bir çalışma başlatıldı.

İl Özel İdaresi ekipleri, 90 araç ve 120 personel ile yürütülen seferberlik kapsamında köy yollarının açılması için yoğun mesai harcadı. Ekipler, planlı ve koordineli çalışmayla yolları temizleyerek ulaşımı yeniden güvenli hale getirdi.

Gece gündüz devam eden müdahaleler sonucunda, kent genelinde kapalı köy yolu kalmadı. Yetkililer, çalışmaların planlandığı şekilde sürdürüldüğünü ve olası yeni kar yağışlarına karşı hazır olunduğunu belirtti.

ELAZIĞ’DA İL ÖZEL İDARESİ EKİPLERİ TARAFINDAN YAPILAN ÇALIŞMA SONRASINDA KAPALI KÖY YOLU...

ELAZIĞ’DA İL ÖZEL İDARESİ EKİPLERİ TARAFINDAN YAPILAN ÇALIŞMA SONRASINDA KAPALI KÖY YOLU KALMADI

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bitlis'te 'Örümcek Adam' Kostümlü Ayaz Salih Koç Mahsur Sürücüye Yardım Etti
2
Meteoroloji'den Yeni Yıl Uyarısı: Türkiye Geneli Soğuk ve Yağışlı Hava
3
Şemdinli-Yüksekova Şepetan Geçidi'nde Mahsur Kalan Araçlar Kurtarıldı
4
Şırnak'ta Yoğun Kar: 31 Aralık 2025 Çarşamba Okullar Tatil
5
Vali Uğur Turan Vize’de Muhtarlarla Toplandı: Talepler Çözüm Odaklı Ele Alındı
6
Kore Gazisi Ahmet Orhan Gülez, Aliağa’da Son Yolculuğuna Uğurlandı
7
Kıbrıs Gazisi Refik Şarlak, Korkuteli'de Askeri Törenle Uğurlandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları