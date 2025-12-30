Elazığ'da Kapalı Köy Yolu Kalmadı

İl Özel İdaresi, 90 araç ve 120 personelle karla mücadelede başarı sağladı

Elazığ'da geçtiğimiz günlerde etkili olan kar yağışı birçok köy yolunu ulaşıma kapatmıştı. Yaşanan olumsuz hava koşulları sonrası ulaşımın sağlanması için kapsamlı bir çalışma başlatıldı.

İl Özel İdaresi ekipleri, 90 araç ve 120 personel ile yürütülen seferberlik kapsamında köy yollarının açılması için yoğun mesai harcadı. Ekipler, planlı ve koordineli çalışmayla yolları temizleyerek ulaşımı yeniden güvenli hale getirdi.

Gece gündüz devam eden müdahaleler sonucunda, kent genelinde kapalı köy yolu kalmadı. Yetkililer, çalışmaların planlandığı şekilde sürdürüldüğünü ve olası yeni kar yağışlarına karşı hazır olunduğunu belirtti.

