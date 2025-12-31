DOLAR
Bolu Dağı'nda Yoğun Kar Yağışı: Düzce D100'de Ulaşım Aksadı

Bolu Dağı'nda etkili kar yağışı nedeniyle Düzce D100 kara yolunda ulaşım aksıyor; ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor, ekipler çalışma yapıyor.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 15:53
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 16:04
Bolu Dağı'nda Yoğun Kar Yağışı Ulaşımı Etkiliyor

Düzce D100 kara yolunda Bolu Dağı'nda etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Uyarılar ve Çalışmalar

Yoğun yağış sebebiyle ağır tonajlı araçların Bolu Dağı güzergahına çıkışına geçici olarak izin verilmiyor.

Trafik polisi ekipleri sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. Karayolları ekipleri ise ulaşımın aksamaması için her iki şeritte de aralıksız olarak kar temizleme, küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Yetkililer, sürücülerin zorunlu olmadıkça yola çıkmamaları ve yapılan uyarılara riayet etmeleri çağrısında bulundu.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

